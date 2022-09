Eros Ramazzotti, la dedica alla figlia che sta per diventare mamma fa emozionare tutto il pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti durante il concerto all’Arena di Verona ha fatto una dedica alla figlia Aurora, che ha confermato di essere in dolce attesa. I video sono stati pubblicati da Giulia De Lellis.

Aurora Ramazzotti finalmente ha confermato il fatto di essere incinta, dopo tante indiscrezioni circolate nelle scorse settimane. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazotti ha finalmente deciso di rompere il silenzio e confessare il fatto di essere in dolce attesa e lo ha fatto in modo originale, ovvero pubblicando un video molto ironico e simpatico. Intanto, proprio in queste ore sul web sono apparsi tutta una serie di video, grazie a Giulia De Lellis, video in cui Eros parla per la prima volta della gravidanza della figlia. Ma di che video si tratta e soprattutto che cosa ha riferito Eros?

Eros Ramazzotti dal palco dell’Arena di Verona fa commuovere tutti

Proprio nella serata di venerdì c’è stato il concerto di Eros Ramazzotti all’Arena di Verona ed è stato come sempre un grandissimo successo. In platea c’era proprio lei, Aurora Ramazzotti ed a pochi passi da lei anche Giulia De Lellis. Proprio quest’ultima ha immortalato alcune scene molto toccanti e molto dolci di Eros e della figlia. Pare che il cantante direttamente dal palco abbia fatto una dedica davvero molto molte ad Aurora ma nello specifico alla nipotina o al nipotino che tra pochi mesi verrà al mondo.

Giulia De lellis pubblica dei video in cui Eros fa una dedica alla figlia Aurora

In un paio di occasioni Eros ha fatto riferimento al fatto che la figlia fosse in dolce attesa. Così, nel primo video postato da Giulia si vede Eros indicare la figlia Aurora seduta in platea e mandarle dei baci. Poi le ha anche urlato dal palco “Ti amo” . La dedica per Aurora è arrivata però solo qualche minuto ed anche in questo caso la De Lellis ha pubblicato il video. In questo si vede Aurora cantare a squarciagola la canzone del padre, seduto al centro del palco e con la chitarra in mano.

La dolce dedica di Eros alla figlia e al nipotino/a

Proprio in quel momento la dedica. “Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo”. Queste le speciali parole di Eros che ha così confermato ancora una volta il fatto che la figlia fosse in dolce attesa. Aurora stessa si è tanto emozionata, così come tutta l’Arena.