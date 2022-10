E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici in diretta spiazza tutti: “Con mia figlia il rapporto è difficile”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno ha fatto una rivelazione sul rapporto con la figlia Maelle.

Antonella Clerici è la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ovvero il programma di Rai 1 tanto amato dai telespettatori italiani. La trasmissione ha ottenuto in questi anni un successo davvero strepitoso, grazie anche alla presenza della Bionda conduttrice che ha trovato da sempre il modo per poter attirare i telespettatori e portarli dalla sua parte. Ebbene, nel corso di una puntata che è andata in onda in questa settimana Antonella Clerici si è lasciata andare ad una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, tutti quanti non soltanto i presenti in studio, ma anche i telespettatori. Si tratta di una rivelazione che la conduttrice ha fatto sul rapporto con la figlia Maelle. Ma cosa ha rivelato?

Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno fa una dichiarazione sulla figlia

Antonella Clerici saprà sicuramente come poter trovare il modo di entrare nelle case degli italiani. Ad ogni modo, nelle scorse ore, nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno la Clerici avrebbe fatto un racconto proprio sul rapporto con la figlia Maelle e le sue parole sono apparse piuttosto strane. Le parole della conduttrice hanno fatto capire come effettivamente la giovane sia una ragazza piuttosto semplice, che ama tanto la natura e gli animali. Da quando entrambe si sono trasferite in Piemonte per via della relazione tra Antonella e Vittorio Garrone, Maelle ha avuto modo di poter coltivare queste passioni e interessi, visto che vivono immersi nella natura e sicuramente a contatto con gli animali.

La rivelazione sul rapporto con la figlia Maelle

Ad esempio proprio nella giornata di domenica Maelle ha trascorso un’intera giornata al maneggio, dove la sua mamma l’ha portata per questo fine settimana. Mamma e figlia sono molto legate e inevitabilmente hanno tanti interessi in comune che vanno dalla cucina alla passione per gli animali. Tornando alla rivelazione inaspettata di Antonella Clerici fatta all’interno della puntata di E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice ha confessato di litigare spesso con la figlia.

Le parole di Antonella Clerici

“Ci tengo a dire questa cosa, siccome ultimamente io e mia figlia litighiamo spesso per questo motivo. Io non sono come tanti altri genitori, quando mia figlia ha un problema a scuola, la colpa è sempre sua e non degli insegnanti, a prescindere da tutte le giustificazioni che mi dia”. Questa è ancora le parole di Antonella Clerici in diretta su Rai 1.