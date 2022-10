Marco Bellavia scrive a Pamela Prati, le sue parole fanno venire i brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Bellavia ha scritto un messaggio a Pamela Prati e lo ha fatto proprio in queste ore ringraziandola di tutto.

Marco Bellavia in questi giorni è stato sicuramente al centro dell’attenzione e soprattutto sotto i riflettori per quanto accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia. Di certo c’è che comunque Marco non ha sicuramente dimenticato il legame che aveva instaurato con Pamela Prati. Per questo motivo e soprattutto dopo aver ascoltato le parole della showgirl, dichiarate nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì, il conduttore e presentatore di Bim Bum Bam ha voluto scrivere un pensiero per la nota showgirl. Ma cosa ha scritto nello specifico il noto conduttore?

Marco Bellavia nel cuore e nel pensiero dei concorrenti della casa

Marco Bellavia dopo aver abbandonato la casa più spiata d’Italia, ha deciso di scrivere un messaggio ed è tornato così sui social. Il noto presentatore ed ex gieffino ha voluto pubblicare un messaggio dedicato esclusivamente a Pamela Prati ringraziandola per tutto. “Grazie, mia unica anima gentile. Goodnight cherie”. Queste le parole del presentatore che già nei giorni scorsi, parlando della Prati aveva detto che è fantastica perchè tutta da scoprire. Poi aveva anche azzardato che se si fosse impegnato, sicuramente un giorno avrebbe potuto conquistarla.

Pamela Prati e Nikita Pelizon preparano una crostata e la dedicano a Marco

All’interno della casa Pamela Prati e Nikita Pelizon hanno voluto fare una crostata dedicandola proprio all’ ex concorrente, un pensiero carino e gentile per far capire a Marco che continua ad essere ancora nei pensieri di tutti loro. Anche durante la puntata dello scorso 3 ottobre, Pamela Prati era apparsa parecchio provata per quanto accaduto a Marco e si era tanto dispiaciuta per non aver capito il malessere dell’ex concorrente e per non averlo aiutato.

Marco Bellavia scrive a Pamela Prati delle bellissime parole

Pamela ne aveva anche parlato durante un confessionale sottolineando come sicuramente non conoscendolo, non ha avuto modo di poter capire effettivamente che cosa gli stesse capitando aggiungendo anche che per lei rimane comunque un’ anima bella, seppur fragile. Dopo la messa in onda della puntata Marco Bellavia sicuramente ha voluto rispondere alle bellissime parole di Pamela Prati e lo ha fatto condividendo tra le sue Instagram Stories delle parole molto belle e significative.