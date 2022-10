Marco Bellavia, Barbara D’Urso senza freni sui gieffini, le sue parole sono durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 ha commentato i gieffini e il loro comportamento nei confronti di Marco Bellavia.

In questi ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Marco Bellavia e del suo abbandono dalla casa del Grande Fratello vip. Sono stati in tanti a parlarne e non solo sui social, ma anche in diverse trasmissioni televisive. Una tra tutte Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, la quale sembra aver espresso la propria vicinanza all’ex gieffino, che ha ospitato diverse volte nelle sue trasmissioni. Ma cosa ha rivelato nello specifico la nota conduttrice?

Marco Bellavia, anche Barbara D’Urso parla della sua vicenda

In questi giorni, sembra proprio che non si faccia altro che parlare del ritiro di Marco Bellavia dalla casa più spiata d’Italia. Di questo ne ha parlato la stessa Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e la conduttrice sembra aver voluto esprimere la sua vicinanza a Marco che lei stessa ha definito una persona molto sensibile, una tra le più sensibili che conosce. Nella casa più spiata d’Italia, stando alle parole di Barbara, Marco non è stato capito e di conseguenza non è stato aiutato e quello che è accaduto, di certo ha colpito tutti quanti.

La conduttrice di Pomeriggio 5 parla di Marco

” Marco è venuto un po’ di volte nelle mie trasmissioni. Una volta parlando del figlio si emozionò molto. L’ultima volta disse che aveva dedicato i suoi ultimi 15 anni solo a suo figlio“. Queste le parole di Barbara che ha detto di essere davvero molto dispiaciuta per quanto accaduto. La conduttrice, poi, si è schierata contro tutti quelli che in casa lo hanno isolato e deriso, dicendo che uno il cuore o ce l’ha o non ce l’ha e che quando una persona ha questa indole, purtroppo esce fuori.

Barbara parla di depressione

La conduttrice ha parlato poi di depressione e lo ha fatto rivolgendosi proprio alle persone che ne soffrono, dicendo come da questo tunnel si può uscire e che lei lo sa bene. “Se ne esce anche con l’amore e con il sostegno di chi abbiamo vicino, dall’amica, la madre, il padre al fruttivendolo. Però non pensate che non ci sia via d’uscita. A Marco mando un bacio enorme con il cuore a lui e suo figlio“. Queste ancora le parole di Barbara che di certo ha voluto lanciare un messaggio di speranza a tutte le persone che soffrono di questa patologia.