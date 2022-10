Fabio Fazio lascia Che tempo che fa e spiega il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio, il conduttore di Che tempo che fa, pronto a lasciare il programma? Ecco le sue parole.

Fabio Fazio è il conduttore di Che tempo che fa, ovvero il programma che va in onda da tanti anni sui principali canali Rai. C’è stato un tempo in cui il programma andava in onda su Rai 3 e poi spostato su Rai 1 e infine ancora una volta su Rai 3. Il programma va in onda ogni domenica e in studio il conduttore ospita sempre tanti ospiti. È accompagnato da Luciana Littizzetto che ormai è la sua spalla destra e da quest’anno nel cast ci sarà anche Mara Maionchi.

Fabio Fazio parla del suo futuro in televisione

Il noto conduttore ha rilasciato così, in questi giorni, un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni svelando quelli che sono i progetti per il futuro lasciando intendere che però non resterà in televisione per tanto tempo ma che questa sua avventura avrà comunque una fine che non sembra essere troppo distante.

Le parole del conduttore

Fabio Fazio ha fatto sapere nel corso dell’intervista che l’anno prossimo compirà 40 anni di carriera ed ha aggiunto non voler sicuramente invecchiare in televisione perché uno dei suoi obiettivi principali è quello di stare al fianco dei suoi figli. Queste parole di Fabio hanno in qualche modo fatto preoccupare e sono stati tanti i fan che hanno pensato come il conduttore volesse lanciare un messaggio. Che Fabio sia davvero pronto alla pensione?

Le anticipazioni di Fabio Fazio su Che tempo che fa

Il conduttore ha lanciato poi qualche anticipazione su questa nuova edizione di Che tempo che fa dicendo che non si sarà Orietta Berti come si era ipotizzato perché la cantante ha scelto di prendere parte al Grande Fratello vip come opinionista, ma al suo posto ci sarà Mara Maionchi che a dire dallo stesso conduttore sarà una grande palla. Poi ha annunciato che al suo fianco ci saranno anche Nino Frassica e Gigi Marzullo oltre che Luciana Littizzetto. “Luciana è un vento che scompiglia le idee, un vento vitale. Il miglior talento comico che abbiamo in Italia”. Queste ancora le parole dichiarate dal noto conduttore delle noto programma di Rai 3.