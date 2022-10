Ginevra Lamborghini, il post della mamma lascia tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

La mamma di Ginevra Lamborghini, la signora Luisa Peterlongo pubblica un post su Instagram.

Si continua a parlare di Ginevra Lamborghini, ovvero l’ex gieffina che lo scorso lunedì è stata ufficialmente squalificata dal Grande Fratello vip dopo aver pronunciato una frase piuttosto infelice nei confronti di Marco Bellavia. La sorella della cantante è tornata così a casa ed ha potuto riabbracciare la sua famiglia ovvero il fratello Ferruccio, il papà Tonino le sorelle Flaminia e Lucrezia e la sua mamma Luisa Peterlongo. È stata proprio quest’ultima che ha voluto scrivere un lungo post su Twitter parlando proprio di quanto accaduto alla figlia. Ma cosa ha dichiarato la donna?

Ginevra Lamborghini dopo la squalifica torna a casa dalla sua famiglia

Ginevra Lamborghini è stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia lo scorso lunedì 3 ottobre 2022. Sappiamo bene cosa è accaduto all’interno del programma e nei giorni scorsi in riferimento al caso Marco Bellavia. La stessa Ginevra parlando con alcuni suoi coinquilini si è lasciata andare ad una battuta piuttosto infelice e per questo motivo il Grande Fratello ha preso una decisione inevitabile, ovvero la squalifica. Ginevra ovviamente non appena tornata a casa, non ha potuto far altro che circondarsi della sua famiglia e delle persone che le vogliono tanto bene, ovvero il papà, le sue sorelle e fratelli e la sua mamma Luisa Peterlongo.

Il post della mamma di Ginevra

È stata proprio la signora a voler scrivere un post molto lungo su Twitter, dicendo di sentirsi in dovere di scrivere questo suo pensiero e questa riflessione e non rimanere indifferente davanti a tutto quello che è accaduto in questi giorni. “Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere a scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda ieri sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo… è stato emarginato dal gruppo ed ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al sig. Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente”. La signora quindi ha voluto sicuramente mandare un messaggio di scuse a Marco Bellavia anche e non soltanto per il comportamento della figlia dicendo proprio che con queste sue parole, il suo intento non era assolutamente quella di giustificarla.

Le parole di Luisa Peterlongo

“Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è una anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali… gli stessi che si indignano e gridano “NO AL BULLISMO”. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone ma per ora vedo solo e soltanto odio ed ipocrisia”. Questo ancora le parole della mamma di Ginevra che ha potuto contare ovviamente sul supporto anche di tanti altri amici e anche fan che in questi pochi giorni di permanenza all’interno della casa si erano già affezionati a lei e al suo personaggio.