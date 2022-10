Gfv, Ginevra Lamborghini si pente delle parole contro Marco Bellavia “Io non lo sapevo”

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Bellavia è uscito dalla casa più spiata d’Italia dopo essere stato trattato molto male da tutti, o quasi, i suoi coinquilini. Adesso Ginevra Lamborghini se ne è pentita e vorrebbe chiedergli scusa.

Sta facendo parecchio discutere ed anche indignare la vicenda che ha come protagonista Marco Bellavia, il conduttore che ha deciso di lasciare la casa del Grande fratello vip nella giornata di sabato. Questo caso sta facendo parecchio discutere e sono tantissimi coloro i quali sono intervenuti per esprimere il proprio parere al riguardo, condannando per lo più i comportamenti degli altri concorrenti della casa. A finire sotto l’occhio del ciclone, nello specifico, è stata Ginevra Lamborghini, la quale ha fatto un passo indietro ed ha deciso di scusarsi con Marco e per aver messo in atto dei comportamenti che sono stati considerati “bullismo”. Ma cosa ha dichiarato in questi giorni?

Marco Bellavia esce dalla casa più spiata d’Italia

Marco Bellavia è uscito dalla casa più spiata d’Italia già nella giornata di sabato e sembra che non si faccia altro che parlare di lui. Nella casa non si fa altro che discutere della scelta di Marco di lasciare il reality e adesso in molti sembra si siano resi conto del fatto che forse Bellavia aveva realmente bisogno di aiuto.

Ginevra Lamborghini si rende conto di aver esagerato con lui e torna sui suoi passi

Molti all’interno della casa nei giorni scorsi non hanno fatto altro che bullizzarlo, lanciargli attacchi da una parte e dall’altra. In molti si sono mostrati privi di empatia. A finire al centro della critica e della bufera è stata lei, Ginevra Lamborghini, la quale in queste ore ha pensato e ripensato sostenendo di aver forse esagerato nei confronti del concorrente.

La gieffina vorrebbe chiedergli scusa

Era stata proprio lei ad accusare Bellavia in diverse occasioni e adesso che Marco è uscito, la prima Ginevra ha fatto un passo indietro, facendo anche mea culpa per averlo accusato, per avergli “dato del co****ne e del babbo perchè non mi sono accorta o comunque non lo sapevo fino a stamattina, che lui ha dei problemi”. Queste le parole di Ginevra, che ha così ammesso di aver sbagliato e che se potesse, gli chiederebbe scura perché lo ha pregiudicato.