Marco Bellavia lascia la casa del Grande fratello vip, il popolo del web si rivolta

Marco Bellavia dopo giorni di tensioni e malessere, ha deciso di lasciare il reality. Sui social monta la protesta da parte dei telespettatori.

Marco Bellavia che fino a poche ore fa era uno dei concorrenti del Grande Fratello vip, ha deciso di abbandonare il reality di Canale 5. Subito dopo la diffusione della notizia, nel pomeriggio di ieri pare che sul web molti abbiano protestato, soprattutto dopo quanto accaduto all’interno della casa nei giorni scorsi. Che Marco non si sentisse bene all’interno del reality, lo si era già capito, visto che nei giorni scorsi era stato parecchio male ed in alcuni casi si era anche lasciato andare a delle vere e proprie crisi di pianto. Adesso, invece, le cose sembrano essere cambiate e sostanzialmente Marco non ha più retto e ha deciso così di lasciare il Grande Fratello.

Marco Bellavia dopo giorni piuttosto tormentati lascia il Grande fratello vip

Marco Bellavia dopo aver attraversato dei giorni piuttosto difficile all’interno della casa più spiata d’Italia, alla fine ieri mattina ha deciso di lasciare il Grande Fratello vip. In realtà già nella mattinata di ieri i telespettatori avevano notato qualcosa di strano ovvero il fatto che fino a mezzogiorno e mezza nella diretta non si fosse visto nulla, soltanto una stanza buia dove alcuni concorrenti stavano dormendo. Altri però erano svegli, ma sono stati censurati volutamente proprio dalla produzione. Molto probabilmente perché tra questi c’era lui Marco che stava riflettendo se uscire o meno dalla casa. Nel momento in cui infatti gli altri concorrenti sono stati inquadrati, Marco era già andato via.

Alfonso Signorini nell’occhio del ciclone così come molti concorrenti della casa

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo la sua esperienza all’interno della casa è stata particolarmente tormentata ed era stato lo stesso lui a confessare di non vivere bene questa esperienza. Era stato lo stesso a parlare di equilibrio instabile e di salute mentale, ma pare che all’interno della casa nessuno avesse accolto la sua richiesta di aiuto. La situazione è ulteriormente precipitata dopo la puntata di giovedì, quando lo stesso Alfonso Signorini non ha affrontato questo tema, scatenando l’ira di gran parte dei telespettatori. All’interno della casa molti coinquilini pare che si siano scagliati contro Marco criticando il suo comportamento e atteggiamento e nello specifico qualcuno pare che gli abbia dato addirittura del pazzo. Soltanto Luca Salatino e Antonella Fiordelisi si sono messi dalla parte di Marco ed hanno anche fatto presente agli altri coinquilini che forse si stava esagerando.

Monta la protesta sui social

Adesso, ormai però è troppo tardi visto che Marco ha abbandonato il Grande Fratello vip e l’annuncio ufficiale è arrivato proprio da parte dello stesso Grande Fratello, attraverso una nota pubblica. In seguito alla diffusione del comunicato sui social in molti hanno mandato avanti una protesta e tanti sono stati gli insulti e gli attacchi alla produzione ed anche a molti concorrenti. Alcuni sostengono che Bellavia sia stato in qualche modo spinto ad abbandonare il gioco.