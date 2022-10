Ilary Blasi, il suo avvocato zittisce tutti con una risposta che non permette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi, il suo avvocato smentisce ogni tipo di notizia sulla richiesta di assegno di mantenimento.

Si continua a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ed ancora una volta l’amico Alex Nuccetelli pare che abbia rilasciato delle dichiarazioni che sono state prontamente smentite dal legale della conduttrice. Ebbene, pare che nelle scorse ore sia emerso un dettaglio relativo alla separazione piuttosto chiacchierata tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Si è vociferato che la conduttrice avesse fatto delle richieste alquanto esagerate a Francesco Totti, ma prontamente è arrivata la smentita da parte dell’avvocato della nota conduttrice che ha rilasciato un’intervista al settimanale La Repubblica. Ma cosa ha dichiarato il legale in questione?

Ilary Blasi e Francesco Totti, si parla ancora della loro separazione

Nelle scorse ore è emerso un retroscena davvero interessante riguardo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Questa indiscrezione riguarderebbe nello specifico una richiesta economica fatta dalla conduttrice al suo ex marito che però è stata smentita dal legale Alessandro Simeone. Quest’ultimo è il legale di Ilary Blasi il quale ha rilasciato un’intervista a La Repubblica fornendo quella che è la sua versione dei fatti. Ebbene, il legale di Ilary ha fatto presente che sono state diffuse tutta una serie di notizie false visto che la sua assistita non ha mai chiesto un assegno di mantenimento per se, ne di 20.000 né tanto meno di 10 mila euro.

Il legale di Ilary smentisce le ultime indiscrezioni sull’assegno di mantenimento

Nelle scorse ore si era diffusa una notizia relativa ad una richiesta avanzata da parte della stessa Ilary Blasi. Si era detto, nello specifico, che la conduttrice avesse chiesto un assegno di mantenimento di circa €20000 per se, richiesta che sarebbe stata rifiutata direttamente dall‘ ex capitano della Roma che sarebbe stato disposto a pagare soltanto €7000 ai suoi tre figli.

Nessuna richiesta da parte di Ilary

Il legale della conduttrice ha smentito quindi questa notizia ed ha anche accusato tutto l’entourage di Francesco Totti di diffondere delle notizie false con un obiettivo ben preciso ovvero danneggiare quella che è l’immagine di Ilary Blasi. “Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di farla passare per quella che non è”. Queste ancora le parole del legale della Blasi.