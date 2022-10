Totti e Ilary, Alex Nuccettelli fa altre dichiarazioni che lasciano tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi, l’amico Alex Nuccetelli continua a parlare della loro separazione. In questi giorni ha svelato quanti soldi spendevano per la gestione della casa.

Alex Nuccettelli, vecchio amico di Francesco Totti e Ilary Blasi in questi ultimi mesi ha parlato tanto della separazione tra i due, facendo anche delle dichiarazioni piuttosto scioccanti e scomode, soprattutto per la conduttrice. Quest’ultima stanca di questi continui interventi di Alex, alla fine ha deciso di denunciarlo. Lui, comunque, ha continuato a fare delle rivelazioni piuttosto interessanti sulla vita vita di Francesco e dell’ex moglie.

Alex Nuccettelli parla ancora di Ilary Blasi e fa interessanti dichiarazioni

Nuove rivelazioni su Francesco Totti e Ilary Blasi arrivano direttamente da Alex Nuccetelli, colui che in questi mesi ha più volte parlato della loro vita privata e della loro separazione. Sulle pagine del settimanale Nuovo, Alex ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni, attaccando ancora una volta la conduttrice e sottolineando come, se non avesse sposato Totti molto probabilmente non avrebbe fatto carriera nel mondo della televisione. Se da una parte potrebbe anche essere vero che il fatto di essere la moglie di uno dei calciatori più importanti del mondo del calcio italiano, ha aperto tante porte ad Ilary, è anche vero che nel corso degli anni la stessa ha dimostrato di avere talento.

L’amico di Francesco Totti svela quanto spende Ilary per la gestione della villa

Alex Nuccettelli avrebbe anche svelato altro riguardo la loro vita privata, sottolineando il fatto che la conduttrice abbia comunque un tenore di vita piuttosto alto. Alex è anche arrivato a dire quanto Ilary spende per la gestione della sua casa, della villa che fino a poco tempo fa ha condiviso con Francesco Totti. Stando alle parole dell’ex marito di Antonella Mosetti, Ilary vive in una villa davvero pazzesca che per mandarla avanti, occorrono non meno di 60 mila euro tra bollette e personale.

Le parole di Alex

Poi Alex ha sottolineato il fatto che di certo le entrate dell’ex capitano della Roma non sono più quelle di una volta. Nonostante questo, però, Ilary attraverso il suo legale ha chiesto all’ex marito circa 20 mila euro al mese come mantenimento. Francesco non ha accettato e sarebbe disposto ad offrirne 7 mila per i figli Chanel, Cristian e Isabel.