Tale e quale, Giorgio Panariello fa una battuta, cala il gelo in studio, momento di grande imbarazzo

A Tale e quale show, nel corso della prima puntata Giorgio Panariello ha fatto una battuta su Alessandra Celentano che non è passata inosservata ed ha fatto calare il gelo in studio.

Ieri sera, venerdì 30 settembre su Rai 1 è iniziato il programma tanto amato dai telespettatori italiani e più nello specifico di Rai 1. Stiamo parlando di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti, che inevitabilmente ha avuto un grandissimo successo ed è stato seguito da milioni di italiani che non aspettavano altro che l’inizio della nuova stagione. Ebbene, ad un certo punto uno dei giudici, ovvero il comico Giorgio Panariello si sarebbe lasciato andare ad una battuta che ha fatto calare il gelo in studio. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Tale e quale show, inizia la nuova stagione del programma di Carlo Conti

E’ andata in onda la prima puntata di Tale e quale show, ovvero il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Tanti gli ospiti presenti in studio e tanti i nuovi concorrenti di questa nuova stagione. Tra questi Alessandra Mussolini che quest’anno è tornata nel programma come concorrente e proprio nella puntata di ieri si è esibita nei panni di Rosanna Fratello, cantando il celebre brano Sono una donna non sono una Santa. E‘ stata molto brava nell’interpretare questo personaggio ed effettivamente tutti i giudici sono rimasti particolarmente contenti della sua esibizione. Nel momento dei giudizi, però, non è passata inosservata una battuta di Giorgio Panariello, che ha fatto calare il gelo in studio.

Giorgio Panariello fa una battuta su Alessandra Mussolini e lascia tutti senza parole in studio

Giorgio Panariello avrebbe detto che secondo lui questa edizione del programma, Tale e quale show, la vincerà lei Alessandra perchè per la Mussolini è un buon periodo visto che quello attuale è l’anno buono, aggiungendo poi “o quest’anno o mai più”. Poi ha aggiunto che la Mussolini è stata davvero tanto brava. La battuta di Panariello di certo non è passata inosservata, perché in quale modo, ha voluto fare riferimento alla politica e al risultato delle ultime elezioni che hanno decretato la vittoria di Giorgia Meloni.

Le parole di Alessandra poco prima di esibirsi sul palco

Prima di esibirsi sul palco di Tale e quale, la stessa Alessandra ha dichiarato di sentirsi prova per questa nuova esperienza, svelando di aver avuto però alcuni problemi con il calco del trucco dietro le quinte. Ha sottolineato di aver avuto delle difficoltà a respirare e che tutti hanno cercato di rassicurarla. Ad ogni modo, la sua esibizione è andata molto bene.