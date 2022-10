Tale e quale, Cristiano Malgioglio durissimo contro Rosalinda Cannavò, il pubblico si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Rosalinda Cannavò è una concorrente di Tale e quale show e nella serata di ieri è stata stroncata da un giudice, ovvero Cristiano Malgioglio.

Nella serata di ieri, venerdì 30 settembre è andata in onda la prima puntata di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti che ha avuto un grandissimo successo. Una conferma per il conduttore e per il suo programma, uno tra i più amati della televisione italiana. Nuovi concorrenti, uno più brano dell’altro. Nessuna novità in giuria dove abbiamo ritrovato Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi. Ebbene, ad un certo punto proprio lui, il paroliere più famoso di tutti i tempi si è lasciato andare ad una critica piuttosto forte e dura nei confronti di una concorrente. Chi? Lei, Rosalinda Cannavò. Ma per quale motivo?

Tale e quale show, Rosalinda Cannavò stroncata da un giudice

Rosalinda Cannavò è una concorrente di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. L’edizione è partita soltanto ieri, venerdì 30 settembre e pare che siano già iniziate le prime polemiche. La prima concorrente ad esibirsi è stata proprio lei, l’ex gieffina e attrice Rosalinda Cannavò, che ha imitato Veronica Lucchesi, la cantante e leader de La rappresentante di lista. Ha cantato nello specifico il brano Ciao Ciao, che La rappresentante di lista ha cantato sul palco dell’Ariston lo scorso anno e che ha riscosso un grandissimo successo.

Il giudizio critico e duro di Cristiano Malgioglio nei confronti della Cannavò

Ebbene, Rosalinda si è esibita e la sua esibizione è tanto piaciuta a tutti i giudici, tranne lui, Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo si è dimostrato molto duro al contrario dei suoi colleghi ed ha letteralmente stroncato la giovane e la sua esibizione, utilizzando delle parole piuttosto dure. “Nelle strofe sei stata un disastro sei stata calante”, queste le parole di Cristiano Malgioglio che pare abbia davvero fatto rimanere di stucco tutti quanti, compresa la concorrente che non si aspettava un giudizio così critico.

I complimenti degli altri giudici

Ad ogni modo, se da una parte Cristiano è stato molto duro nei suoi confronti, i suoi colleghi invece hanno riempito di elogi la stessa Rosalinda. Loretta ad esempio le ha detto di essere stata molto brava ed ha sottolineato il fatto che per lei non è stato facile, visto che è stata anche la prima ad esibirsi.