Cristiano Malgioglio senza freni: “Cosa sono disposto a fare”

Cristiano Malgioglio svela l’amore per una donna famosa e per la quale potrebbe diventare eterosessuale. Poi parla di Raffaella Carrà.

Cristiano Malgioglio è un noto personaggio della tv italiano oltre che un noto paroliere siciliano, il quale vanta una carriera davvero ricca di grandissimi successi. Sappiamo bene che in questi anni Cristiano è riuscito a conquistare anche il pubblico più giovane, grazie alla sua partecipazione ai reality come il Grande fratello vip, come concorrente ed anche come opinionista. In questi giorni pare che Cristiano abbia abbia rilasciato un’intervista molto interessante parlando anche dei suoi prossimi impegni professionali. Cristiano debutterà a breve come conduttore di un programma che andrà in onda su Rai 3 intitolato Mi casa es tu casa. Ma cosa ha rivelato nello specifico il conduttore?

Cristiano Malgioglio pronto a debuttare con Mi casa es tu casa su Rai 3

Cristiano Malgioglio è pronto a debuttare su Rai 3 con un programma molto interessante, intitolato Mi casa es tu casa. Per Cristiano si tratta di un appuntamento molto interessante ovvero per la sua carriera del quale ha voluto parlarne nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi. Pare che abbia confessato quanto sia emozionato nel portare avanti questo nuovo progetto televisivo.

Le amicizia femminili di Cristiano Malgioglio

Ad un certo punto, pare che il noto paroliere abbia anche parlato delle sue amicizia a livello internazionale, a partire da Cher a finire a Jennifer Lopez. Parlando della prima pare che abbia detto “La donna più affettuosa e sensibile che abbia conosciuto“. Su Jennifer Lopez poi pare che abbia detto dell’altro “E’ l’unica per cui potrei diventare eterosessuale. Ho tre tatuaggi dedicati a lei”. Il paroliere avrebbe ancora aggiunto di aver dimenticato il suo misterioso fidanzato turco con cui è stato fidanzato per diverso tempo .

Le parole di Cristiano su Raffaella Carrà

Ad ogni modo, poi pare che abbia voluto ancora di Raffaella Carrà, una delle donne più importanti dello spettacolo italiano. “Il mio personaggio a lungo è stato considerato scomodo: ero fuori dalla norma e troppo avanti sui tempi. Avevano paura di me”. Questo ancora quanto raccontato da Cristiano Malgioglio riguardo quella che è la sua carriera e amicizia con Raffaella Carrà. Pare che il programma che andrà a condurre a breve, riprenderà in parte il programma A raccontare comincia tu, che sappiamo è stato condotto proprio dalla Carrà. “Raffaella Carrà aveva adattato il format alla sua personalità, e lo stesso farò io. Il merito è del direttore Stefano Coletta, che ha pensato a me dopo tanti anni di carriera. Riceverò gli ospiti a casa mia per una chiacchierata all’insegna del divertimento e dell’ironia”. Il legame con Carrà ha significato molto per Malgioglio: “Poco prima della sua scomparsa mi telefonò. Non la sentivo da tempo, e come tutti non sapevo niente della sua malattia. Fu molto affettuosa, mi disse: “Cristiano, resta come sei. Quando arrivi tu la tv cambia colore”. Queste ancora le parole di Cristiano.