Maria De Filippi senza freni: “E’ l’unico modo che conosco per andare avanti”

Maria De Filippi, la confessione più intima e privata della conduttrice. Il rapporto con Maurizio Costanzo, il dolore più grande della sua vita ed i prossimi impegni futuri.

Maria De Filippi è una nota conduttrice televisiva, considerata una vera e propria regina della televisione italiana e nello specifico di Canale 5. Ebbene, è stata da sempre una persona molto riservata e soltanto in rare occasioni ha parlato di se stessa e della sua vita privata. Pare che sia stata la stessa nel corso di una recente intervista a parlare di quelle che sono le sue fragilità e paure. Ma cosa ha dichiarato?

Maria De Filippi, la confessione della nota conduttrice di Canale 5

La moglie di Maurizio Costanzo, ovvero la nota conduttrice di Canale 5 pare che abbia rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Oggi, in edicola a partire da domani. Pare che la conduttrice abbia svelato quelle che sono le sue fragilità e paure più intime. Maria sta insieme a Maurizio Costanzo da oltre 31 anni e sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Pare che in diverse occasioni lo stesso abbia detto “Mi fido di lei. Nonostante la distanza anagrafica, credo che quello tra me e lei sia stato un incontro felice. Dovunque si trovi, le i sa che in punto di morte voglio stringere la sua mano”. Queste le parole di Maurizio Costanzo che ha ribadito in diverse occasioni. Maria ha voluto commentare questo e lo ha fatto nel corso di un’intervista. “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

Le parole di Maria, le confessioni più intime e private

La conduttrice ha voluto anche aggiungere dell’altro e parlare di quelle che sono le paure più grandi. Maria pare che abbia paura di morire. “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli “ostacoli” e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Queste le parole della conduttrice la quale ha raccontato come la morte del padre sia stato il dolore più grande che ha dovuto subire. “Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati.”Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”. La conduttrice di Canale 5, la più amata di tutti i tempi pare che abbia aggiunto di voler prendere la vita con leggerezza.

Prossimi impegni futuri di Maria, La Talpa

Infine, pare che abbia parlato della sua professione e dei suoi impegni futuri, ovvero La Talpa. Il reality è pronto a tornare in tv la prossima stagione televisiva. Pare che però Maria ha negato di aver comprato i diritti del reality.”Non li ha comprati la mia società di produzione, ma Mediaset. Pier Silvio (Berlusconi, ndr) mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format”.