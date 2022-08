Fedez pubblica un video in versione Chiara Ferragni, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez è sempre più attivo sui social e nelle scorse ha pubblicato un video che ha fatto impazzire il popolo del web. Il rapper in versione Chiara.

Fedez è un noto cantante e marito di una delle influencer più famose al mondo, ovvero Chiara Ferragni. I due spesso e volentieri condividono parte della loro quotidianità sui social e spesso sono anche criticati per questo motivo. Proprio nelle scorse ore sembra che il rapper abbia pubblicato un video su TikTok che è diventato virale. In questo video si vede nello specifico il corpo della moglie, Chiara Ferragni e la testa di Fedez. Il video in questione pare che sia diventato popolare sui social e nello specifico su Tik Tok.

Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più famosa di tutti i tempi continuano a divertire sui social

Fedez e Chiara Ferragni sono molto popolari sui social e non parliamo solo di Instagram ma anche di Tik Tok. Proprio nelle scorse ore pare che Fedez abbia pubblicato un video dove si vede il corpo della nota imprenditrice digitale e la testa di Fedez. SI è trattato di uno scherzo del rapper che ha fatto tanto divertire i suoi follower su Tik Tok. Il video nel giro di pochi minuti pare che abbia raggiunto oltre 34 mila visualizzazioni.

Il video TikTok del giovane rapper diverte il popolo del web, in pochi minuti migliaia di interazioni

Tantissimi i commenti arrivati sotto al post ed in molti hanno sottolineato il fatto che si tratti di uno dei video più belli e simpatici caricati dal rapper milanese. Pare che il video effettivamente fosse molto divertente ed in questo si vede bene Fedez far finta di essere Chiara raccontando in inglese uno di quelli che rappresenta il suo giorno perfetto.”Hi this is Chiara ferragni and that’s my perfect day”, questo il Tik Tok di Fedez che ha ottenuto tantissimi consensi.

Le immagini di Chiara a Ibiza, vacanza da sogno per i Ferragnez

Poi appare Chiara intenta a prendersi il sole in bikini, poi ancora mentre legge, mentre si trucca e prepara una serata di cinema all’aperto. Il video pare che sia stato girato proprio in questi giorni in cui i Ferragnez si trovano ad Ibiza in una bellissima villa insieme ai loro figli Leone e Vittoria.