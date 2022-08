Ilaria D’Amico dice la sua su Totti e Ilary “cosa ha lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilaria D’Amico pronta a tornare in tv con un programma tutto suo, ovvero Che c’è di nuovo. Nel corso di un’intervista ha parlato di Ilary Blasi e di Francesco Totti e del suo rapporto con Gianluigi Buffon.

Si continua a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e pare che siano davvero in tanti a voler dire la propria opinione al riguardo. Da oltre un mese non si fa altro che parlare di questa separazione e adesso a farlo è stata Ilaria D’Amico che conosce molto bene Francesco Totti. La nota conduttrice sportiva finalmente pare sia pronta a tornare in televisione dopo due anni di stop. Sarà finalmente al timone di programma che va in onda su Raidue e intitolato “Che c’è di nuovo” dove si parlerà non più di calcio ma di politica e attualità. In occasione del suo ritorno in tv, pare che Ilaria abbia rilasciato un’intervista al magazine F parlando anche della sua storia d’amore con Gianluigi Buffon.

Ilaria D’Amico pronta a tornare con un programma tutto suo su Rai 2

Ilaria D’Amico è pronta a tornare in tv con un programma tutto suo, ovvero Che c’è di nuovo che andrà in onda su Rai 2 e dove si parlerà non più di calcio ma di politica e di attualità. Ebbene, dopo aver archiviato il suo lavoro a Sky, adesso Ilaria è pronto a fare il suo ritorno in tv facendo nuove esperienze. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato a F pare che Ilaria abbia parlato anche della sua storia d’amore con Gigi Buffon e poi ancora avrebbe commentato la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. “Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse”. Queste le parole della D’Amico.“La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità”.

Le parole della conduttrice sportiva

“Farò un programma di politica ma vogliamo raccontare anche i fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk”. Queste le dichiarazioni di Ilaria che ha così accettato questa nuova sfida grazie anche al supporto di Gianluigi.

Ilaria parla del suo rapporto con Gianluigi Buffon

“Ti vedo riaccesa, vai, è la cosa giusta“. Ma so che per lui questi anni sono stati belli, più facili. Sapere che ci sono, riuscire a vivere un po’ di quotidianità. Per noi è quasi impossibile quando lavoriamo entrambi”. Queste le parole di Ilaria la quale sembra abbia anche parlato del suo rapporto con Gigi dopo le voci di una presunta crisi. Pare che Ilaria abbia detto di aver voluto smentire le voci ma che Buffon glielo avrebbe impedito “Gli ho detto: ‘Tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero’”.