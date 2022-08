Giorgio Mastrota si sposa e rivela perchè non ci sarà Natalia Estrada

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto conduttore e re delle televendite è pronto a convolare a nozze con la compagna Floribeth Gutierrez. Alle nozze sarà assente lei, Natalia Estrada. Ecco svelato il perchè.

Giorgio Mastrota il noto conduttore e re delle televendite pare che sia pronto a sposare la sua compagna Floribeth Gutierrez. I due stanno insieme esattamente dal 2011 e pare che la loro relazione vada a gonfie vele ormai da tantissimo tempo. I due sono pronti a consolidare la loro relazione e ad unirsi in matrimonio. Stando a quanto riferito dallo stesso, pare che la cerimonia si celebrerà in Valtellina e nello specifico a Bormio che è la località dove Giorgio Mastrota vive ormai da diverso tempo. A distanza di circa 30 anni dalle prime nozze con Natalia Estrada, adesso Giorgio Mastrota è pronto di nuovo a salire sull’altare per sposare la sua compagna. A darci qualche anticipazione sulle nozze è stato proprio lui il quale ha rilasciato in questi ultimi giorni una nota intervista a Tgcom24.

Giorgio Mastrota il re delle televendite è pronto a sposare la sua compagna Floribeth Gutierrez. Questa storia d’amore pare che duri esattamente dal 2011 e sembra che adesso sia giunto il momento di consolidare questa relazione e convolare a nozze. Sappiamo bene che in passato il conduttore ha sposato Natalia Estrada ed è diventato papà di 4 figli. Proprio con l’ex moglie ha avuto una figlia di nome Natalia Junior che oggi ha 27 anni. Poi da un’altra compagna ovvero Carolina Barbosa ha avuto un altro figlio di nome Federico che oggi di anni ne ha 21. Dalla relazione, invece con l’attuale compagna nonché futura moglie Giorgio Mastrota ha avuto altri due figli Matilde e Leonardo rispettivamente di 9 e 5 anni.



Alle nozze sarà assente Natalia Estrada, il conduttore svela perchè

Tutti saranno ovviamente presente alle nozze di Giorgio e Floribeth che si celebreranno il prossimo mese di settembre in un agriturismo in Valtellina. Diversi saranno gli ospiti presenti così come ha svelato lo stesso Giorgio Mastrota non ci sarà Natalia Estrada.“Ci sposammo troppo presto. Ci lasciammo nel 1998. E non bene, come succede in qualunque matrimonio fallito. Poi però con il tempo ci siamo riavvicinati, e restano l’affetto ed il rispetto reciproco”. Queste le parole delle conduttore rilasciate al Tgcom24. “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo (il figlio di Natalia Junior, ndr), ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo. Quindi no, non la inviterò al matrimonio”.

Le anticipazioni sulle nozze

Riguardo le nozze con la sua attuale compagna, sembra che Giorgio abbia dato tante anticipazioni al riguardo.“Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti. Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta. Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti. Sarà una festa tranquilla, nell’agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo il matrimonio in alta quota”.