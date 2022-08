Giovanni Ciacci sieropositivo al Gf Vip e Alda D’Eusanio, al veleno commenta

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Ciacci è un nuovo concorrente del Gf vip 7 e l’annuncio è stato dato solo in questi giorni. Alda D’Eusanio pare che abbia commentato e detto la sua al riguardo, lanciando anche una frecciatina al programma.

Non si fa altro che parlare di Giovanni Ciacci e della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L‘annuncio è stato dato soltanto nei giorni scorsi dallo stesso Alfonso Signorini e dal suo staff che pare l’abbiano fortemente voluto per questa nuova edizione del reality di Canale 5. Ma per quale motivo è sorta questa polemica subito dopo l’annuncio ufficiale della partecipazione di Giovanni al reality? Il motivo sembra essere sostanzialmente uno, ovvero il fatto che il noto personaggio televisivo è sieropositivo ed a confessarlo che è stato proprio lui nel corso di un intervista.

Gf Vip 7, polemica dopo la partecipazione di Giovanni Ciacci

Adesso sono in tanti ad aver commentato questa notizia, di cui se ne è anche parlato sul Magazine Nuovo. Quest’ultimo ha chiesto di esprimere la propria opinione al riguardo a diversi vip e tra questi pare che a commentare la partecipazione di Giovanni al Grande Fratello vip è stata Alda D’Eusanio. Ma cosa ha riferito la conduttrice?

A commentare la notizia ufficiale anche lei Alda D’Eusanio

La partecipazione di Giovanni Ciacci al Grande Fratello vip pare che sia piuttosto criticata e pare che siano stati davvero in tanti a voler dire la propria opinione. Il settimanale Nuovo pare che abbia chiesto l’opinione a diversi personaggi del mondo dello spettacolo e tra questi pare ci sia proprio lei Alda D’Eusanio. Secondo la conduttrice nonché ex concorrente del Grande Fratello vip pare che questa sia stata soltanto una mossa per poter ottenere maggiori ascolti.

Alda D’Eusanio, cosa ha dichiarato la conduttrice sulla partecipazione di Giovanni al reality?

“Dal punto di vista televisivo trovo sia stata una scelta di puro cinismo…Sembra che pur di fare ascolti cavalchino qualsiasi cosa…”. Questo nello specifico le parole di Alda D’Eusanio la quale ha anche aggiunto che a suo dire Giovanni ha fatto sicuramente bene a confessare di essere sieropositivo e di averlo detto chiaramente. “Fa servizio pubblico nel mostrare a tutti noi di non aver paura…Ha fatto bene a parlarne prima che qualcuno lo possa strumentalizzare…”. Queste ancora le parole di Alda.