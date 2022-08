Maria De Filippi senza freni: “Cosa penso di Ilary Blasi e Francesco Totti”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi da sempre molto riservata, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Oggi. La conduttrice ha parlato di Francesco Totti e Ilary Blasi e poi ha raccontato di una sfuriata fatta a Tu si quel vales.

Proprio nei giorni scorsi pare che la conduttrice abbia rilasciato un'intervista molto interessante a Oggi, facendo delle confessioni davvero inaspettate.

Maria De Filippi, la confessione ad Oggi sulla sfuriata a Tu si que vales

Maria De Filippi si sta godendo qualche giorno di relax, prima di tornare con il programma Tu si que vales e non solo. A settembre tornerà anche Uomini e Donne e poi anche Amici di Maria De FIlippi. Nel corso di questa intervista che ha rilasciato a Oggi pare che Maria De Filippi abbia parlato di tanti aspetti della sua vita privata e del suo lavoro. Pare nello specifico che abbia anche raccontato di essere andata su tutte le furie in questi giorni durante una delle registrazioni di Tu si que vales. “Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda”.

Le parole sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Ad un certo punto, pare che abbia anche parlato della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!”.

Ad un certo punto pare che abbia parlato delle sue paure e debolezze.“Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli “ostacoli” e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Questa paura pare che abbia origini molto lontane, ovvero quando è venuto a mancare il padre tanti anni fa.“Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.

Maria e le dipendenze, le sue parole

Nel corso degli anni Maria si è costruita una grande carriera, fatta di grandi successi. E’ una conduttrice di grande successo, produttrice e imprenditrice. Nel corso dell’intervista ancora pare che Maria abbia parlato delle dipendenze e abbia riferito il fatto che non le piacciono. Poi ha aggiunto il suo pensiero sulle serie tv. “Ho detestato e superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica. Ma arrivata alla 30esima puntata, quella risolutiva, ma giravano i ‘cosiddetti’ quando capivo che in realtà il finale non esisteva perché l’ultima scena era solo un assist per la serie successiva”.