Puglia malore in spiaggia per il gran caldo, muore 53 enne sotto gli occhi dei familiari

Un malore improvviso mentre era in acqua è stato fatale per un uomo di 53 anni. L’uomo, abbiamo solo le sue iniziali (P.A.), era in vacanza con tutta la famiglia a Punta Prosciutto a Porto Cesareo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non sarebbe annegato ma avrebbe avuto un malore fatale forse dovuto al troppo caldo.

L’uomo è morto sotto gli occhi increduli dei familiari.

In pochi minuti sul posto si sono recati i soccorsi e alcuni uomini delle forze dell’ordini. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.