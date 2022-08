Amadeus, Morgan lo umilia: “Ecco cosa gli manca”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, l’attacco sferrato da parte di Morgan il quale sembra abbia riservato parole molto dure al noto conduttore di Rai 1. Ma per quale motivo?

Amadeus è un noto conduttore, il quale sarà al timone del Festival di Sanremo per il quarto anno consecutivo. E’ un conduttore famoso, uno tra i più amati di sempre e vanta una carriera ricca di grandissimi successi. Ad amarlo ed acclamarlo sono in tanti, grandi e piccoli. In questi giorni però, sembra che Amadeus abbia ricevuto delle critiche piuttosto dure da parte di un noto personaggio del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Stiamo parlando di Morgan. Quest’ultimo avrebbe rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, parlando di tante altri argomenti ma non si sarebbe risparmiato nel fare delle critiche ad Amadeus. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Amadeus finisce al centro delle critiche di Morgan, ma per quale motivo?

Amadeus in questi giorni è finito al centro delle critiche e pare che è a scagliarsi contro di lui sia stato proprio Morgan. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera e pare che non si sia risparmiato nel fare delle critiche anche piuttosto dure ad Amadeus. Il motivo sembrerebbe essere soltanto uno ovvero il fatto che il conduttore lo ha escluso dal cast dei cantanti che hanno preso parte alla scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Le parole di Morgan sul conduttore del Festival di Sanremo

Molto probabilmente Amadeus ha escluso Morgan per quanto accaduto l’anno precedente con Bugo. “Dovrebbe volerci un titolo di studio per fare il direttore artistico del festival. Amadeus questo ruolo non lo svolge da neppure quattro anni”. Sono state queste le parole dichiarate da Morgan che così non le ha dato a dire al noto conduttore aggiungendo poi “Neanche a Pippo Baudo era successo, eppure lui sa suonare il pianoforte e scrive canzoni”. Poi sembra che il noto artista sia andato ancora avanti parlando sempre di Amadeus e dell’esperienza che ha avuto modo di fare con lui nella trasmissione Ama sanremo. “Mi ha voluto in quel programma sapendo che sono bravo a selezionare i giovani, ma poi ha dimenticato il rispetto per la persona anteponendo gli interessi dei discografici”.

Morgan parla anche di Bugo

“Di lui non mi interessa più nulla. Ho accettato di cantare con lui per combattere un sistema negativo all’interno.Era lui ad essere ossessionato dal successo fino al punto da passare sopra ad un amico… la mia non è stata altro che un’azione liberatoria contro l’ignoranza e il mobbing”. Queste ancora le sue parole parlando di Bugo e di quanto accaduto sul palco dell’Ariston un pò di tempo fa.