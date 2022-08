Can Yaman rifiuta La Talpa, il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Can Yaman ha rifiutato la proposta di prendere parte a La Talpa. Ma per quale motivo? Ecco svelati i motivi.

Can Yaman lo conosciamo tutti per essere un noto attore turco il quale in questi anni ha sicuramente ottenuto un grandissimo successo grazie alla partecipazione ad alcune fiction. Quest’ultime sono andate in onda su Canale 5 e anno dopo anno hanno sempre più conquistato il pubblico italiano. Adesso sembra esserci grande attesa per quanto riguarda il ritorno in TV di Can Yaman si è detto che la prossima stagione televisiva potrà prendere parte ad alcuni reality. Ma come stanno in realtà le cose?

Can Yaman, protagonista della prossima stagione autunnale

Can Yaman sicuramente in autunno sarà uno dei protagonisti di Canale 5 visto che sarà trasmessa la fiction intitolata Viola come il mare le cui registrazioni sono già finite da diversi mesi. La fiction sarebbe dovuta andare in onda nei mesi precedenti ma è stata rinviata ormai al prossimo autunno. Adesso in questi giorni si è parlato di lui anche per la possibilità di vederlo in uno dei reality prodotti dalla Fascino Ovvero l’azienda di Maria De Filippi.

L’attore turco protagonista de La talpa? L’offerta di Maria De Filippi

Si era parlato di lui come concorrente ma anche come come inviato de la Talpa. Nei giorni scorsi poi si è parlato del ruolo che il noto attore turco potrebbe avere avuto in questo nuovo reality. A quanto pare però l’attore non sarà l’inviato de La Talpa e sarebbe saltato tutto. Ma per quale motivo? Pare che in realtà tra le due parti ci sia stata una trattativa ma che non sarebbe andata a buon fine. Ma quali sono i motivi che avrebbero portato il noto attore a rifiutare questa proposta che è arrivata direttamente da Maria De Filippi?

Perchè l’attore ha rifiutato l’offerta?

Pare che l’offerta non sia stata ritenuta adeguata. Continuano Quindi ad esserci delle indiscrezioni per quanto riguarda il reality di Canale 5 anche se al momento non si sa praticamente nulla. Soltanto recentemente sono stati annunciati alcuni nomi di quelli che potrebbero essere i concorrenti, ma si tratta soltanto di indiscrezioni e non ci sarebbe alcuna conferma ufficiale neppure sulla conduzione.