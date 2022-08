Platinette diretta su Maria De Filippi: “Non ha smentito”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi è una nota conduttrice italiana, la quale ha sicuramente ottenuto un grandissimo successo in questi anni. Di lei ne ha parlato un famoso vip, Platinette. Ma cosa ha svelato?

Maria De FIlippi la conosciamo tutti per essere una famosa conduttrice televisiva la quale in questi anni ha sicuramente conquistato il pubblico italiano. E’ considerata la regina di Canale 5 e su questo non sembra esserci alcun dubbio. Di lei in questi giorni pare ne abbia parlato un famoso vip della televisione italiana. Chi? Platinette nella rubrica che cura su DiPiù Tv e intitolata “I protagonisti della Tv”. Ma cosa ha rivelato Mauro Coruzzi? Facciamo un pò di chiarezza.

Maria De Filippi, la conduttrice più famosa di tutti i tempi

Maria De FIlippi è amata dal pubblico italiano ed è una delle più amate conduttrici di tutti i tempi. Ebbene, sembra proprio che di lei ne abbia parlato in questi giorni un noto vip del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Platinette, che cura una rubrica sul settimanale DiPiù Tv, chiamata “I protagonisti della Tv”. Secondo Mauro Coruzzi sembra proprio che Maria non abbia mai smentito questa sua grande popolarità e fama ma nel contempo non si è mai montata la testa ed è rimasta sempre molto umile.

Le parole di elogio di Mauro Coruzzi su Maria

Nel corso del prossimo anno molto probabilmente aggiungerà anche un altro programma ovvero il revival de La Talpa, il programma che sarà trasmesso su Canale 5. “Stare dietro a Maria De Filippi non è facile”, avrebbe dichiarato Platinette che ha aggiunto come la conduttrice sia davvero instancabile. Maria intanto si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare con Uomini e Donne, il programma che andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e poi ancora con Tu si que vales il sabato sera insieme a Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Platinette sulla moglie di Maurizio Costanzo

Stando ancora a quanto riferito da Platinette, sembra che Maria abbia una grande capacità, ovvero rigenerare i programmi che conduce e produce, rendendoli sempre freschi, nuovi e concorrenziali. Insomma, grande parole di elogio per la conduttrice più famosa di tutti i tempi.