0 SHARES Condividi Tweet

Nella tarda mattinata di oggi si è consumata una tragedia in viale Ennio angolo Viale Capruzzi. Un autobus in transito ha travolto in pieno un uomo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. L’uomo, dalle prime sommarie notizie aveva una certa età.