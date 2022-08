Ilary Blasi, l’amico di una vita Emanuele ha tradito l’amicizia coprendo Totti e Noemi

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ormai distanti l’uno dall’altro. Oltre alla fine di un amore, si parla anche della fine di un’amicizia. Il motivo? Pare che Emanuele, un amico di vecchia data di Ilary sia stato paparazzato insieme a Noemi Bocchi.

Si continua a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e pare che i due siano sempre al centro del gossip per un motivo o per un altro. Proprio in questi giorni sono trapelate alcune indiscrezioni soprattutto per quanto riguarda Francesco Totti e la sua ipotetica relazione con Noemi Bocchi. Ma non finisce qui visto che secondo quanto riferito da Alfonso Signorini, Ilary Blasi non soltanto ha perso il marito ma anche uno dei suoi più grandi amici. Stiamo parlando di Emanuele, l’amico di Francesco e Ilary.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la fine di un amore e di un’amicizia

Francesco Totti e Ilary Blasi, emergono nuovi dettagli sulla fine della loro storia d’amore. Il Magazine Chi pare che abbia svelato alcuni dettagli circa la fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice di Canale 5. Così come è avvenuto nei giorni scorsi, sembra che sia stato proprio il magazine Chi a svelare alcuni dettagli e novità circa la fine di questa storia e l’ipotetica relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Nello specifico il settimanale diretto da Alfonso Signorini avrebbe pubblicato nelle scorse ore delle fotografie dove si vede Noemi in compagnia di un uomo.

Noemi Bocchi paparazzata insieme ad un uomo che non è Francesco, è Emanuele “l’ex” amico di Ilary

I due si troverebbero in acqua intenti a giocare e scherzare in acqua. L’uomo misterioso non sarebbe Francesco Totti ma Emanuele, colui che pare fosse un grande amico di Ilary o meglio possiamo definirlo un ex amico. Emanuele pare che fosse stato già paparazzato la scorsa primavera a Montecarlo insieme a Totti ed a Noemi.«Si chiama Emanuele e lui e Ilary si conoscono da quando avevano 15 anni. È grazie a lei che ha conosciuto Totti, ed è lei che ha lasciato per seguire il capitano» . Queste le parole che si leggono su Chi Magazine. Pare quindi che Emanuele fosse amico di Ilary e di conseguenza poi di Totti, ma adesso l’uomo sarebbe stato paparazzato in compagnia di colei che si dice sia la nuova fiamma di Francesco.

Come ha reagito Ilary Blasi? Le parole del settimanale Chi

Come avrà reagito la conduttrice? «Certo stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque. E Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti. Quando, infatti, lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico».