Francesco Totti e Noemi, la rivelazione incredibile di Tommaso Eletti

Noemi Bocchi è l’ipotetica nuova fiamma di Francesco Totti e la protagonista di questa estate 2022. A svelarci qualcosa in più su di lei è stato Tommaso Eletti.

È proprio lei la protagonista di questa estate 2022 ovvero Noemi Bocchi colei che si dice sia la nuova fiamma di Francesco Totti. Da quando si è parlato della separazione tra Francesco e Ilary Blasi sembra che non si faccia altro che citare anche lei di riflesso. Non c’è un’ ufficialità circa questa storia d’amore ma sembrerebbe che effettivamente Francesco e Noemi stiano insieme ormai da diversi mesi. Tuttavia non abbiamo molto informazioni sull’ipotetica fidanzata di Francesco Totti perché non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavora come una Flower designer. Ad ogni modo, a svelarci adesso qualche informazioni in più su di lei è stato Tommaso Eletti ovvero un ex concorrente di Temptation Island ed anche un ex gieffino. Ma cosa ha rivelato quest’ultima su Noemi?

Noemi Bocchi, è lei la protagonista di questa estate 2022

Noemi Bocchi è la protagonista di questa estate 2022. Su di lei non abbiamo tante informazioni perché pare che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, sembrerebbe che nei giorni scorsi di lei ne abbia voluto parlare Tommaso Eletti il quale ha voluto raccontarci qualcosa sulla donna che si dice sia la nuova fidanzata di Francesco Totti. Innanzitutto pare che l’ex gieffino abbia sottolineato il fatto che Noemi sia una donna molto bella e che in un certo qual modo somigli tanto ad Ilary Blasi.

Di lei ne parla Tommaso Eletti, cosa cosa ha ci ha svelato

Ma non finisce qui visto che Tommaso pare che abbia raccontato di Noemi che è una donna molto intraprendente e che si è laureata alla Lumsa in economia.“Non mi sembra proprio una mangiauomini, per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti”. Queste ancora le parole di Tommaso parlando di Noemi e del fatto che abbia intrapreso questa relazione con Francesco Totti. Stando a quanto riferito ancora dall’ex gieffino, Noemi non sarebbe intenzionata ad acquisire popolarità tanto che ancora oggi continua ad avere un profilo Instagram privato con all’incirca 3 mila follower.

Lo scoop di Tommaso “Ci ho provato con lei”

Poi Tommaso avrebbe anche dato uno scoop ovvero pare abbia confessato di averci provato con lei ma di non essere stato ricambiato. “Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. “Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so”. Queste le sue parole