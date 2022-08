Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, sui social postano foto sempre insieme

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti grandi amici. L’amore si è trasformato nel tempo e oggi i due ex sono molto legati.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati insieme per tanti anni e sicuramente hanno appassionato grazie alla loro storia d’amore. Il loro matrimonio è stato davvero da favola e tutti hanno sperato che questa storia potesse andare avanti ma purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire. Ad ogni modo, sono sempre stati legati dal fatto di essere diventati genitori di Aurora oggi noto personaggio del mondo dello spettacolo e soprattutto particolarmente seguita sui social network. Pare che in questi anni Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti siano riusciti a trasformare il loro legame.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, dall’amore all’amicizia

L’amore infatti si è trasformato in una bellissima amicizia e hanno dato dimostrazione della loro maturità e soprattutto apertura mentale confermando come nel tempo i rapporti possono effettivamente cambiare. Dopo alcuni anni di silenzi, però adesso sembra che sia Michelle che Eros abbiano voluto dimostrare a tutti quanti di essere in ottimi rapporti. Effettivamente in questi mesi sono a parti più uniti che mai e anche in queste ore hanno dimostrato di aver anche una passione in comune. Si tratterebbe del karate.

Un grande passione in comune, il karate

I due Infatti pare che si allenano ogni giorno insieme e proprio nelle scorse ore sono apparse sulle Instagram Stories alle prese proprio con gli allenamenti di Karae Kyokushinkai. Si tratterebbe di una disciplina che è praticata sia da Michelle che da Eros Ramazzotti e della quale sembrano essere piuttosto appassionati. Riguardo la loro storia d’amore sappiamo bene che Michelle ed Eros si sono sposati nel 1998 e hanno vissuto questa splendida storia d’amore fino al 2009. Subito dopo la fine di questa relazione, poi entrambi si sono rifatti una vita e ad oggi Eros sembra essere single mentre lei sta insieme a Giovanni Angiolini, il noto chirurgo ed ex gieffino.

La loro bellissima storia d’amore

Quando Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono conosciuti nel 1995 lei aveva soltanto 18 anni mentre lui ne aveva 32. Lei era una sua grande fan sin da piccola. Quando lei è arrivata in Italia era una ragazzina e lui già un artista piuttosto affermato. Tra i due sarebbe scoppiata una grande passione e nel 1996 è nata la piccola Aurora.