Fiorello frecciata al veleno su Totti e Ilary “Cosa mi semmbra”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello in questi giorni ha parlato del suo rapporto con la moglie Susanna, con la quale sta insieme da circa 26 anni e poi punzecchia Francesco Totti e Ilary Blasi.

Questa estate 2022 sarà ricordata per essere quella delle separazioni. Una tra tutte la coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno annunciato la separazione soltanto lo scorso mese di luglio lasciando tutti completamente senza parole. Ebbene, se da una parte ci sono le coppie che scoppiano, dall’altra ci sono delle coppie che a distanza di tanti anni sono sempre più affiatate. Stiamo parlando ad esempio della coppia formata da Fiorello e Susanna. I due stanno insieme da ben 26 anni e sembra che siano ancora innamorati proprio come il primo giorno.

Fiorello e Suanna, una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo

In questi giorni i due sono apparsi piuttosto uniti e complici sulle spiagge sarde e pare che siano stati avvistati mentre giocavano insieme a tennis. “Io e lei facciamo tutte le cose insieme: anche questa”. Queste le parole del mattatore della televisione italiana. E‘ trascorso tanto tempo da quando Fiorello era uno sciupafemmine, poi improvvisamente nella sua vita è arrivata lei, Susanna Biondo che ha stravolto ogni cosa. Pare che la donna sia riuscita a dare a Rosario quell’equilibrio di cui aveva bisogno.

La frecciatina di Fiore nei confronti di Francesco Totti e Ilary Blasi

«Puoi anche dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca piu’ a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti». Queste le parole di Fiorello che in qualche modo non sono passate inosservate e che sono apparse come una frecciatina nei confronti di Francesco Totti e Ilary Blasi. Pare proprio che i due ci abbiano provato (molto probabilmente) fino alla fine a tenere ben salda la loro relazione, ma non ci sarebbero riusciti. In realtà già lo scorso inverno erano uscite delle indiscrezioni su Ilary e Totti ma entrambi pare che avessero cercato di smentire tutto, salvo fino a quando poi non sono state chiare ed evidenti le entrate e uscite di Francesco da casa della sua “nuova fidanzata” Noemi Bocchi.

I prossimi impegni di Fiore

Intanto Fiorello, nel corso di un’intervista rilasciata a Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini pare che abbia detto di essere pronto a tornare con Edicola Fiore su Rai 1.«Lo dico sempre è Susanna che mi sprona perché io sono pigro, vorrei stare sul divano e non fare niente e invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei».