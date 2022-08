Estate in diretta, Samanta Togni parla di Ballando, mai di Milly Carlucci

0 SHARES Condividi Tweet

A Estate in diretta ospiti in studio Samanta Togni e Mario Russo. L’ex danzatrice ha parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle ma non ha mai citato Milly Carlucci. Per quale motivo?

Nel corso della puntata di Estate in diretta, ovvero il programma condotto da Roberta Capua e Tito pare che si sia parlato di tanti argomenti. In studio pare che fossero presenti Samanta Togni e Mario Russo i quali sono stati intervistati dalla conduttrice Roberta. I due avrebbero così parlato della loro storia d’amore, del colpo di fulmine che li ha fatti innamorare e che li ha tenuti insieme per diversi tempo. Pare che i due siano convolati a nozze in soli 7 mesi. Ad ogni modo, sembra che nel corso di questa intervista i due abbiano anche parlato dell’esperienza di Samanta Togni a Ballando con le stelle ed anche del suo addio al programma di Milly Carlucci. Ma cosa hanno riferito nel dettaglio?

Estate in diretta, in studio presenti Samanta Togni e Mario Russo

Samanta Togni e Mario Russo sono stati ospiti dell’ultima puntata di Estate in diretta, il programma di Rai 1. Ebbene, sembra che ad un certo punto la conduttrice Roberta abbia chiesto alla Togni di parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle. Roberta avrebbe chiesto a Samanta di spiegarle cosa l’esperienza nel programma di Milly Carlucci le abbia lasciato.

Samanta parla della sua esperienza a Ballando con le stelle ma non cita Milly Carlucci

“Mi ha lasciato un grande segno, ci sono cresciuta. Sono entrata a 23 anni e mi ha cambiato la vita professionale e personale. Ho un ricordo molto bello, ho conosciuto tantissime persone e la possibilità di cambiare. Fino ad allora la mia carriera era indirizzata su un certo lato e poi ho iniziato a fare cose diverse”. Effettivamente sembra che dopo questa esperienza Samanta sia diventata una conduttrice. Ad ogni modo, pare che quest’ultima nel parlare di Ballando con le stelle non abbia parlato di Milly Carlucci, molto probabilmente perchè tra le due non è rimasto un buon rapporto. Questo è quanto si è intuito dalle parole da lei espresse nel corso di qualche intervista rilasciata in questi anni.

Le parole della conduttrice su Milly

“Milly Carlucci? Le avevo proposto un nuovo ruolo, ma lei non lo ha ritenuto opportuno. Sento di aver dato tutto a Ballando con le stelle e sono certa di questo, penso che il mio tempo come insegnante fosse finito”.Questo quanto aveva raccontato la Togni un pò di tempo fa parlando proprio della conduttrice di Ballando con le stelle. E ancora: “Se sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima”.