Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati, lui rompe il silenzio

Claudio Amendola e Francesca Neri si dice che si siano lasciati. Ad ogni modo, dopo tante indiscrezioni adesso a rompere il silenzio pare sia stato l’attore.

L’estate 2022 sarà ricordata per essere la stagione delle separazioni. La prima coppia a scoppiare è stata quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti e poi nei giorni successivi sono arrivate notizie su altre coppie come quella formata da Claudio Amendola e Francesca Neri. Ma come stanno davvero le cose tra di loro? I due stavano insieme da circa 25 anni e sembrava che tutto andasse bene tra di loro, eppure a sorpresa è arrivata questa notizia riguardante la loro separazione. Ma si tratta di una notizia vera o di una fake news?

Cosa c’è di vero nella separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri?

Addirittura sarebbero emersi alcuni dettagli riguardanti la separazione che pare sia avvenuta diverso tempo fa. Si è anche detto che Claudio fosse andato via da casa e che si fosse trasferito già da diverso tempo in un altro appartamento. Adesso è emerso anche un altro dettaglio, ovvero la possibile presenza di un’altra donna al fianco di un noto attore, uno tra i più amati della cinematografia italiana. Fino a poche ore fa, pare che né Claudio né tanto meno Francesca avessero commentato queste notizie confermandole o smentendole. Adesso però a rompere il silenzio è stato proprio lui il noto attore il quale avrebbe negato qualsiasi notizia circa la sua vita privata.

L’attore interviene e mette fine a queste indiscrezioni

“Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. Queste le parole che sono state dichiarate da Claudio Amendola nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni al settimanale Di Più Tv. Nessuna dichiarazione invece da parte di Francesca Neri che un po’ di tempo fa pare sia tornata anche in TV per poter parlare della sua malattia, ovvero la cistite interstiziale cronica. Pare che parlando proprio di questa patologia e della sua sofferenza abbia più volte elogiato il marito che le è stato sempre al suo fianco e l’ha supportata.

Le parole di stima e riconoscenza di Francesca nei confronti del marito

“Tante volte gli ho detto “Su, prendi nostro figlio e vai”. Perché davvero in quei momenti vuoi restare sola, sapendo che nessuno ti può aiutare. “Quando vedevo in lui la difficoltà, l’inadeguatezza, l’impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato. Claudio mi ha salvato”. Questo quanto raccontato ancora da Francesca Neri un po’ di tempo fa parlando proprio della malattia e del supporto che ha avuto dal marito. Insomma sembrerebbe che questa separazione effettivamente tra i due non sia mai avvenuta, visto che l’attore finalmente ha rotto il silenzio ed ha negato tutto.