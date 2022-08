Reazione a catena, le critiche infuriano, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Ancora una volta la trasmissione di Rai 1 ovvero Reazione a catena pare dia finita al centro della polemica sui social. Piovono commenti contro gli autori.

Non è di certo la prima volta che il programma condotto da Marco Liorni ovvero Reazione a Catena finisce al centro delle critiche. È accaduto in passato pare che sia accaduto anche nelle scorse ore. Nello specifico durante l’ultima puntata andata in onda il 9 agosto 2022 pare che sia accaduto qualcosa che di certo non è passato inosservato ai telespettatori a casa. Sui social infatti alcuni telespettatori pare che abbiano commentato quanto accaduto in puntata. Cerchiamo però di fare chiarezza e capire che cosa effettivamente sia accaduto.

Reazione a catena, ancora rivolta da parte dei telespettatori

Nel corso dell’ultima puntata di Reazione a Catena andata in onda 9 agosto 2022 pare che i campioni ovvero il trio chiamato I terno secco pare che abbiano lasciato il loro posto a I Sole Luna. Quest’ultimi avrebbero sconfitto i precedenti campioni proprio nella slot de L’intesa vincente e sono approdati poi a L’ultima catena con un bottino piuttosto sostanzioso ovvero circa 88 mila euro. Questa cifra sarebbe scesa poi a 11.000 perché pare che siano stati commessi alcuni errori.

Cosa è accaduto nel corso dell’ultima puntata?

Le parole del l’ultima catena pare fossero le seguenti ovvero: Maschera, Costume, Intero, Latte, Fior

Labbra, Bocca, Amaro, Masticare, Gomme, Gonfie, Vele, Barca. Arrivati a L‘Ultima catena, pare che il termine fosse Barca e l’indizio invece “Co…e”. Il trio avrebbe optato per l’acquisto di un secondo elemento e questo ha portato il loro montepremi a circa 5.500 euro. “Barca”, “Co………E”, “Forma“, questa la situazione ed i Sole Luna pare che abbiano detto la parola “Comune”. La scelta però è stata sbagliata, visto che la parola mancante era “Condizione”.“Stare sulla stessa barca, essere nella stessa condizione, quella era la chiave. E poi la forma fisica, la condizione fisica”. Questo quanto spiegato da Marco Liorni. Questa parola e la spiegazione del conduttore però sembra non abbia proprio convinto i telespettatori che sui social e soprattutto su Twitter pare non abbiano fatto altro che commentare.

Le polemiche dei telespettatori sui social contro gli autori del programma

“E li paghiamo questi autori? Barca con condizione non c’entra niente!”, avrebbe scritto un utente. “Stasera molto “tirata” la parola!”, questo il commento di un altro. Ma non finisce qui, visto che un altro ancora avrebbe detto “Ma a questo punto può essere qualsiasi cosa se fanno collegamenti così campati in aria”. Questo quanto dichiarato. “Stasera squallore allo stato puro”; “Ma a volte boh, i legami tra le parole li vedono solo gli autori”; “Ma condizione con barca”. CONDIZIONE… VABBÈ me pare na ca….ata! Buona serata a tutti!”. Questi alcuni dei commenti arrivati subito dopo la messa in onda della puntata. Non è comunque la prima volta che i telespettatori si scagliano contro i quiz e le scelte degli autori.