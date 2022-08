Gianni Morandi partecipa al concerto di Jovanotti e sul web lo massacrano

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Morandi in queste ore pare che sia finito al centro delle critiche e delle polemiche? Il motivo? Pare tutto sia accaduto dopo che ha partecipato al tour di Jovanotti.

Gianni Morandi lo conosciamo tutti per essere un noto artista italiano il quale di certo non ha bisogno di alcuna presentazione. Lo abbiamo visto lo scorso mese di febbraio quando ha preso parte al Festival di Sanremo ottenendo un successo davvero strepitoso. In quella occasione pare che abbia anche cantato insieme a Jovanotti che è anche un suo grande amico. Proprio in queste ore sembra che sia accaduto qualcosa che ha lasciato un pò tutti stupiti. Sarebbe arrivata nei confronti di Gianni Morandi una pesante critica, dopo che quest’ultimo si è esibito al concerto di Jovanotti. In tanti sembra che si siano scagliati esattamente contro il cantante bolognese sui social. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Gianni Morandi partecipa al concerto di Jovanotti

Gianni Morandi in queste ultime ore pare che sia stato criticato dopo che quest’ultimo si è esibito al concerto di Javanotti. In tanti sembra che abbiano deciso di scagliarsi contro il cantante. Ma per quale motivo? In molti pare che abbiano avanzato delle critiche al noto cantante e sono stati davvero in tanti ad aver preso d’assolto il suo profilo social. Il motivo? Pare che non abbiano approvato alcune scelte da lui prese.

Pesanti accuse e critiche per il cantante, ma per quale motivo?

Nei giorni scorsi il cantante pare che abbia preso parte anche lui al Jova Beach Party dimostrando ancora una volta di essere molto attivo. Ad ogni modo, nonostante la sua performance davvero molto positiva, sembra che i fan lo abbiano ampiamente criticato. Il cantante avrebbe condiviso sul suo profilo Facebook un post riguardante la bellissima giornata che ha trascorso in compagnia di Jovanotti. Sotto al post sono arrivati tantissimi commenti negativi. Qualcuno pare che lo abbia criticato per il suo look considerato non consono per quella che è la sua età. Un utente pare che gli abbia consigliato di “non ridicolizzarsi” visto che ultimamente stia cercando di non dimostrare quella è che la sua vera età. Qualche altro avrebbe anche chiesto un pò di eleganza in più.

La polemica degli ambientalisti

Oltre a queste critiche ne sono arrivate anche altre e pare che queste siano arrivate da parte degli ambientalisti i quali si sono detti particolarmente delusi dal fatto che un artista come Gianni abbia deciso di prendere parte al tour di Jovanotti che da anni ormai è al centro della polemica. “Grazie per aver contribuito a distruggere un ecosistema. Mi fate venire da vomitare”, avrebbe ribadito una fan.