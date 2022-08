Gigi D’Alessio, la figlia è coetanea della compagna Denise, la foto lascia a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio e le vacanze insieme a Denise Esposito, la sua compagna e Ilaria ovvero la figlia. Le due hanno la stessa età.

Sappiamo bene che Gigi D’Alessio un pò di tempo fa ha intrecciato una relazione con Denise Esposito, ovvero una giovane donna dalla quale ha avuto un figlio di nome Francesco, nato lo scorso mese di gennaio. Precedentemente ha avuto una storia d’amore molto importante con Anna Tatangelo, la cantante di Sora con la quale è stato insieme per tantissimi anni e dalla quale ha avuto un figlio di nome Andrea. Ad ogni modo, il noto cantante napoletano sembra che in questi mesi abbia più volte manifestato il suo amore per Denise, la giovane che pare gli abbia fatto tornare il sorriso. Adesso la famiglia sarebbe stata pizzicata dal settimanale Chi nella villa di Porto Rotondo dove pare che Gigi sia solito trascorrere l’estate.

Gigi D’Alessio, vacanze di famiglia

Gigi D’Alessio sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nella villa di Porto Rotondo dove pare che sia solito trascorrere le sue vacanze in estate. Pare che la sua ormai sia una vera e propria famiglia allargata. Dapprima ha trascorso le vacanze in Sardegna insieme a Denise ed al figlio Francesco e adesso si troverebbe nella villa di Porto Rotondo. Pare che con loro ci sia anche il piccolo Andrea, il figlio che ha avuto da Anna Tatangelo.

Vacanza in Grecia con la dolce compagna Denise, con loro anche Ilaria

La relazione tra Gigi e Denise va a gonfie vele, nonostante tra di loro ci sia una grande differenza d’età. Lui infatti ha 55 anni, mentre lei 30 ma questo non sarebbe mai stato un problema. Ad ogni modo, dopo aver trascorso dei giorni insieme ai figli, i due si siano anche ritagliati qualche giorno di relax da soli. Pare che si siano diretti in Grecia ed esattamente a Mykonos. Insieme a loro però, sembra che ci fosse anche Ilaria, ovvero la figlia di Gigi che tra l’altro ha la stessa età di Denise. Entrambe pare che abbiano postato sui loro rispettivi social delle immagini relative ad una serata trascorsa in discoteca, ovviamente insieme a Gigi.ù

Le foto di Ilaria e Denise con Gigi

La location sembra essere proprio da sogno, ovvero una terrazza che si affaccia sul mare, mentre le due ridono e si divertono in compagnia di Gigi. Ilaria nello specifico pare che nello scatto abbracci il suo papà e nella didascalia ci sarebbe scritto “La mia scappatella estiva”. La foto di Denise invece è sembrata più romantica, anche se lo sfondo sembra essere sempre lo stesso, ovvero la terrazza dove Denise si scambia un bacio molto passionale con il cantante. L’immagine sarebbe stata poi ricondivisa dallo stesso D’Alessio.