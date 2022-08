Beatrice Valli nella bufera, botta e risposta con gli haters

0 SHARES Condividi Tweet

Beatrice Valli è finita al centro della bufera. E’ botta e risposta con gli haters sui social. Qualcuno pare che le abbia chiesto “Ma quanto lavora?”, la sua risposta è stata sorprendente.

Beatrice Valli la conosciamo tutti per essere una nota influencer nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attuale moglie di Marco Fantini. I due si sono conosciuti proprio all’interno dello studio di Maria De Filippi dove è nata la loro splendida relazione. I due sono sicuramente molto uniti e sono riusciti a costruire una bellissima famiglia insieme ai loro figli. In questi giorni pare che stiano trascorrendo una vacanza a Formentera ed entrambi hanno condiviso alcuni scatti proprio sui rispettivi profili social. Pare che però qualcosa non sia andato giù ad alcuni haters che non hanno perso occasione per scagliarsi contro Beatrice Valli.

Beatrice Valli e Marco Fantini, baci appassionati sulla barca a Formentera

Beatrice Valli è una delle influencer più seguite da anche più amante del nostro paese. Sicuramente quando ha preso parte al programma Uomini e Donne ha avuto modo di farsi conoscere al grande pubblico ed anche di farsi amare. Negli anni poi si è costruita una bellissima carriera ed oggi è una delle influencer più seguite nel nostro paese. In questi giorni pare che Beatrice abbia pubblicato una fotografia dove si trova insieme al marito Marco Fantini. Questa foto pare che sia stata scattata a Formentera e si vede bene i due intenti a baciarsi in modo piuttosto amorevole e appassionato su una barca.«Quando Alle supera a fare le foto il maestro Fantini». Sarebbero state queste le parole scritte da Beatrice nella didascalia della foto in questione. Se da una parte in molti hanno commentato positivamente, dall’altra sembra che siano anche piovute diverse critiche.

Le parole di Beatrice sul reddito di cittadinanza

Alcuni pare che abbiano attaccato Beatrice Valli, la quale pare che precedentemente nei giorni scorsi si fosse espressa circa il reddito di cittadinanza. Nello specifico Beatrice pare avesse sottolineato di essere d’accordo con questa misura di sostentamento ai più bisognosi, ma che purtroppo molte persone che ne hanno di bisogno non riesco ad ottenerlo mentre ci sono altri che non dovrebbero percepirlo ed invece riescono a farlo.

Le polemiche e le critiche sotto al post

«Ma quanto lavorano questi due», avrebbe scritto un haters. A quel punto Beatrice pare che non sia rimasta a guardare ed abbia replicato scrivendo «Tutto l’anno come il resto del persone di questo mondo». Un altro haters pare che abbia risposto ancora dicendo «Ma, per caso, per fare sta vita, hai il reddito di cittadinanza?». Anche in questo caso Beatrice ha risposto dicendo “Credi di essere simpatica?”. Ma le critiche non sono finite qui, visto ce altri avrebbero scritto ancora “Non trasmettete nulla, siete due persone davvero insignificanti”, e poi “Che brutti… E pure molto anticipatici”. Molti commenti sarebbero anche apparsi in lingua inglese e questo non è passato inosservato tanto che Beatrice è intervenuta sulla questione dicendo «Sono persone che pagano per essere presenti su tutti i profili, per aumentare di followers! Se vedi sono in tutti i profili più seguiti. Ne ho bloccati tantissimi ve lo assicuro».