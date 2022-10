Manila Nazzaro umilia Francesco Totti: “Non avrebbe mai dovuto”

0 SHARES Condividi Tweet

Manila Nazzaro a Storie Italiane parla della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e demolisce l’ex capitano della Roma.

Si continua a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, avvenuta ormai lo scorso mese di luglio, almeno ufficialmente visto che i due ormai vivevano da separati in casa da parecchio tempo, almeno questo è quanto emerso. Ad ogni modo, sono stati in tanti a parlare di questa separazione e molti hanno espresso il loro parere ed anche giudizi abbastanza duri. Ad esempio, di questa separazione ne è parlato nel corso della giornata di ieri, venerdì 30 settembre, nello studio di Storie Italiane, il programma che va in onda su Rai 1 e condotto da Eleonora Daniele. Non è passato inosservato il commento di Manila Nazzaro, presente in studio come ospite. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio?

Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, se ne parla a Storie Italiane

Nello studio di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, nel corso della puntata andata in onda venerdì si è parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Diversi gli ospiti in studio a cominciare da Guenda Goria a finire a Manila Nazzaro, che è stata anche protagonista di un divorzio, anche questo piuttosto turbolento in passato.

Manila Nazzaro stronca Francesco Totti

Proprio l’ex gieffina, Manila Nazzaro ad un certo punto ha espresso il suo parere su Francesco Totti dicendo che a suo parere l’ex capitano della Roma ha fatto la peggiore intervista della sua vita e che non avrebbe mai dovuto farla, aggiungendo anche come molto probabilmente ad oggi se ne sia anche pentito. Manila sa bene cosa vuol dire affrontare una separazione e molto probabilmente parla anche per questo motivo.

Le parole dell’ex gieffina con riferimenti alla sua separazione dall’ex marito

Manila ha aggiunto che forse Totti è stato consigliato male da qualcuno, come del resto è accaduto anche a lei che qualche persona vicina le avesse consigliato di agire in un determinato modo. Poi, proprio a tal riguardo, ha sottolineato quanto sia importante avere al proprio fianco le persone giuste in questi momenti, proprio per evitare di commettere degli errori, come quello che ha commesso Francesco Totti. Guenda Goria, invece, ha fatto riferimento alla separazione dei suoi genitori, raccontando di essersi tanto arrabbiata, perché inizialmente per evitare che soffrisse, le avevano nascosto la verità.