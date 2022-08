Giovanni Ciacci nella bufera dopo aver detto di essere sieropositivo, interviene Manila Nazzaro

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Ciacci è stato confermato come concorrente al Gf vip 7 che inizierà il prossimo mese di settembre. Nasce la polemica. In queste ore a dire la sua è stata Manila Nazzaro.

Non si fa altro che parlare della prossima edizione del Grande Fratello vip 7 che dovrebbe partire ormai il prossimo mese di settembre. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è sempre una conferma visto il successo che ha ottenuto negli anni passati. Cominciano già da diverse settimane ad esserci delle anticipazioni circa questa nuova edizione del programma di Canale 5 a cominciare dalle opinioniste. Quest’anno è stata confermata Sonia Bruganelli la quale sarà affiancata da Orietta Berti. In questi giorni si sta delineando il cast ed è stato annunciato l’arrivo di Giovanni Ciacci. Quest’ultimo dovrebbe essere una concorrente della nuova edizione del reality, ma la sua partecipazione pare che abbia scatenato una vera e propria bufera. Il motivo? Pare che Giovanni sia infatti sieropositivo e ad annunciarlo è stato proprio lui.

Gf Vip 7, la polemica per la partecipazione di Giovanni Ciacci che ha confessato di essere sieropositivo

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la partecipazione di Giovanni Ciacci alla nuova edizione del Grande Fratello vip 7. Ebbene, sembra che lo stesso nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Magazine Chi abbia spiegato il motivo che lo ha condotto a prendere una decisione così importante come quella di entrare nella casa più spiata d’Italia. Pare che Giovanni abbia dichiarato di voler con questa sua scelta rendere più normale possibile la sua malattia che pare abbia scoperto soltanto lo scorso anno.

Giovanni ha spiegato il perchè ha accettato di entrare nella casa più spiata d’Italia

Il noto stilista e opinionista vorrà quindi condividere con il pubblico di Canale 5 quella che è la sua patologia cercando di fare informazione e prevenzione rispetto al virus dell’HIV. Ad ogni modo non sembra che tutti siano d’accordo con la scelta della produzione di far entrare all’interno della casa una persona affetta dall’ HIV. In molti, infatti sembra che abbiano accusato Ciacci di voler strumentalizzare in qualche modo la sua malattia, di fare business e voler acquisire popolarità e visibilità.

Manila Nazzaro scende in campo e appoggia Ciacci ma viene criticata sui social

In queste ore a parlare è stata una ex gieffina ovvero Manila Nazzaro la quale sembra aver appoggiato invece la decisione della produzione e dello stesso Giovanni. Pare che nelle scorse ore così l‘ex Miss Italia abbia voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che la vede abbracciata teneramente a Giovanni Ciacci. Pare che nel dimostrare il suo affetto, Manila abbia voluto anche comunicare che sicuramente farà il tifo per lui. Dopo la pubblicazione di questo post non sono mancate le critiche per la stessa Manila. “Tanto per non farsi dimenticare”. Questo quanto scritto da un utente che sembra abbia criticato pesantemente la stessa Nazzaro.