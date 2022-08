Alberto Matano diretto: “Non so se è una cosa che voglio”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, il conduttore a breve tornerà con La vita in diretta. Prima serata per lui? Al momento non sembra essere una cosa possibile, ma il giornalista si augura possa arrivare presto.

Alberto Matano lo conosciamo tutti per essere un grande conduttore televisivo di casa Rai ed anche un l’ex volto del TG1. Per diversi anni infatti è entrato nelle case italiane come giornalista e poi è approdato sul piccolo schermo come conduttore. Da diversi anni è al timone de La vita in diretta uno dei programmi principali di casa Rai che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ebbene, per il noto conduttore sempre essere un momento davvero tanto fortunato non soltanto da un punto di vista professionale ma anche privato. Sappiamo bene che lo scorso mese di giugno si è sposato con Riccardo Mannino che tra l’altro è un suo compagno da oltre 15 anni. È stata per tutti una grande sorpresa, visto che la vita privata e sentimentale di Alberto è stata da sempre un grande mistero. Nel momento in cui è stata ufficializzata la relazione con Riccardo Mannino, è arrivata anche la notizia delle nozze e per questo è stata una grande sorpresa per tutti.

Alberto Matano, la vita professionale del noto conduttore

Per quanto riguarda la vita professionale di Alberto Matano sappiamo che a breve tornerà con la nuova edizione de La vita in diretta. Eppure, si parla tanto di una possibile prima serata per lui e di questo ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato a Repubblica.

Prima serata per il conduttore? Le parole di Matano

“Non so se la sogno ma spero che arrivi al momento giusto. Nella vita non ho mai avuto la voglia di bruciare le tappe. Compio 50 anni, c’è uno zaino pieno di esperienze, se mai dovesse arrivare l’accoglierò. Prima o poi bisogna cambiare.” Queste le parole dichiarate dal noto conduttore il quale ha anche confessato che al momento la prima serata per lui non è contemplata, ma potrebbe comunque avvenire nel futuro.

La vita in diretta, il programma per eccellenza di Matano torna a settembre

Ciò che è certo è che invece Alberto tornerà al timone de La vita in diretta il prossimo mese di settembre. “Mi piace il rapporto diretto con il pubblico. I casi quando si accende la telecamera li racconto come se stessi parlando ai miei genitori senza nascondere rabbia o commozione. Senza filtri. Non nascondo le emozioni, differenza sostanziale con il TG1 in cui il giornalista deve nascondere le emozioni”. Queste le parole dichiarate da Alberto Matano anticipando così il suo ritorno in tv.