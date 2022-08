Sonia Bruganelli e Flora Canto, il motivo della lite

0 SHARES Condividi Tweet

Un tempo Sonia Bruganelli e Flora Canto sono state tanto amiche, adesso invece l’amicizia pare sia finita. Sonia è stata assente alle nozze di Flora, il perchè ce lo svela Ivan Rota.

Qualche giorno fa Flora Canto è convolata a nozze con Enrico Brignano. È stata una cerimonia davvero molto bella, ricca di tanti momenti emozionanti di cui ne ha parlato la stessa Flora nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni. Ad ogni modo, sembra che tra i tanti personaggi noti presenti alle nozze, non sia stato difficile notare la mancanza di Sonia Bruganelli. Le due sono state tanto amiche per diverso tempo, ma adesso le cose sembrano essere cambiate. Effettivamente Sonia Bruganelli ha confermato di essere stata assente alle nozze di Flora ed Enrico e lo ha fatto parlando con i suoi follower su Instagram. Ma cosa ha rivelato nello specifico la Bruganelli?

Flora Canto è convolata a nozze con Enrico Brignano

Flora Canto si è sposata lo scorso 30 luglio con Enrico Brignano, il suo compagno ormai da diversi anni. Alle nozze pare fossero presenti diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tranne Sonia Bruganelli. Le due un tempo sono state molto amiche ma adesso pare che questa amicizia sia finita. A parlare di questo è stata la moglie di Paolo Bonolis la quale ha risposto alle domande dei suoi follower su Instagram. “Ma non sei più amica di Flora Canto? Eravate spesso insieme”, ha scritto un utente. Sonia pare che abbia risposto dicendo la verità e non omettendo nulla.

Assente Sonia Bruganelli, la conferma della moglie di Paolo Bonolis

“Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano“. Questa la risposta di Sonia che ha così confermato la fine di questa amicizia. Ma che cosa è accaduto tra di loro? A tentare di dare una risposta è stato Ivan Rota su Dagospia, il quale sembra abbia dato la sua versione dei fatti.

Amicizia finita tra Flora e Sonia, il perchè ce lo svela Ivan Rota

“Preferisco pagare un aereo privato piuttosto che passare ore in aeroporto” aveva scritto Sonia Bruganelli scatenando gli “webeti”. Flora Canto aveva commentato: “Anche io con i soldi di Paolo (Bonolis) viaggerei solo con un aereo privato. Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi”. Risultato? La fine di in amicizia. E al matrimonio tra la Canto e Enrico Brignano i “bruganolis” non c’erano.Sarebbe stato proprio quel commento a mettere la parola fine alla loro amicizia. Certo, da un’amica, una frecciatina del genere nessuno se la sarebbe mai aspettata. Che dietro l’acidata di Flora Canto ci sia stato altro che tutt’ora non sappiamo?”. Queste le parole del noto paparazzato.