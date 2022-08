Tommaso Zorzi a Matteo Salvini: “Idiota” e Salvini risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi e Matteo Salvini, tra i due volano parole pesanti. E’ guerra sui social, la replica del leader del Carroccio non si fa attendere.

Tommaso Zorzi in questi giorni pare che sia stato più attivo del solito sui social e pare ancora che abbia utilizzato il suo profilo Instagram per prendersela con Matteo Salvini. Tra l’ex concorrente del Gf vip ed il leghista è guerra, seppur a distanza e tramite i social. Tommaso è apparso piuttosto arrabbiato e ad un certo punto sarebbero addirittura volate delle parole molto pesanti. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Tommaso Zorzi e Matteo Salvini, è guerra sui social

Tommaso Zorzi si è infuriato con Matteo Salvini nei giorni scorsi tanto che tra i due sono anche volate delle parole abbastanza pesanti. Conosciamo bene il conduttore e influencer, nonché ex gieffino per il suo carattere particolarmente schietto e sincero. Sappiamo anche che in diverse occasioni Tommaso sia sia scagliato contro il leader della Lega, il quale ovviamente puntualmente non è rimasto a guardare ma pare che abbia risposto per le rime. La risposta che è arrivata dopo qualche ora pare che non sia piaciuta proprio per niente a Tommaso il quale avrebbe ribattuto ancora una volta.

Parole infuocate quelle di Tommaso nei confronti di Salvini

“Un idiota fatto e finito”, avrebbe detto Tommaso parlando proprio di Matteo Salvini e taggandolo nel suo post. Sembra che questo commento sia arrivato dopo che Matteo Salvini aveva pubblicato un post criticando la sinistra. Il politico pare che avesse pubblicato un’immagine scrivendo “l’ammucchiata” parlando dei suoi avversari in attesa delle elezioni. A quel punto, dopo aver visto questo post, sembra che Tommaso abbia voluto ricordare al leghista un post datato 2013. “Berlusconi condannato a 4 anni. Adesso suono curioso di sentire cosa faranno i Kompagni del Pd, sia in parlamento che su Facebook, a giustficare il fatto che sono al governo con un condannato”. Questo era il post scritto da Matteo Salvini e ripreso da Zorzi il quale avrebbe aggiunto poi “Tu sei lo sterco equino travestito da pagliaccio”.

La replica del leader del Carroccio fa arrabbiare ancora di più Tommaso

Insomma parole pesanti quelle di Zorzi alle quali Salvini non ha potuto non replicare. “Accipicchia, addirittura “idiota”!?! Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli Italiani a decidere, buon voto anche a te”. Questa la risposta di Salvini che non è stata presa bene da Zorzi. “Ma piantala con la sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. E facendo un giro tra i commenti noto un disagio e un’ignoranza che fa spavento”. Questa ancora la replica dell’ex vincitore del Gf vip.