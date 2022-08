“Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno litigato”, botta e risposta delle due sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Donatella Rettore e Ditonellapiaga, la confessione della cantante dopo le voci sulla presunta lite. “Una balla che mi ha fatto piangere”, le parole della cantante.

Donatella Rettore è stata sicuramente una delle protagoniste di questo Sanremo 2022 insieme a Ditonellapiaga. Le due hanno presentato un brano intitolato Chimica che ha avuto un successo davvero strepitoso. Ad ogni modo, si dice che le due abbiano litigato e pare che effettivamente sia così. Le due si sono presentate al TIm Summer hits ma pare che si siano esibite in due momenti diversi.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga, lite tra le due?

La canzone Chimica l’avrebbe cantata solo Donatella Rettore. Dopo questo sembra che le voci di questa presunta lite si sono intensificate e adesso è sempre più chiara la situazione. In questi giorni pare che Donatella Rettore abbia rilasciato qualche dichiarazione e pare che abbia precisato il fatto che non ci sian alcun rancore tra loro. Ad ogni modo, secondo quanto riferito da Dagospia sembra proprio che le due prima di salire sul palco del Tim Summer hits non si siano proprio salutate.

L’indiscrezione di Dagospia

“Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. Colpa degli outfit scelti da Rettore sul palco dell’Ariston”. Questo quanto diffuso da Dagospia. Ad ogni modo, sembra che le due non abbiano proprio commentato la notizia per diversi giorno. Poi alla fine, a parlare è stata Donatella Rettore la quale ha diffuso una foto che parla da sola. Pare che abbia così diffuso una foto con Ditonellapiaga dove entrambe appaiono piuttosto sorridenti. Pare che la cantante abbia sottolineato come sia rimasta piuttosto male dalle voci che sono circolate in queste settimane.

Le parole di Ditonellapiaga e Donatella Rettore

“È una balla colossale quella che gira nei social. Mi ha fatto piangere e mi turba in un momento in cui mi sento senza forze. Che cattiveria gratuita e vergognosa. Quanta brutta gente intorno a noi”. Questo quanto scritto da Donatella Rettore che pare abbia fatto riferimento ai problemi di salute che purtroppo ha avuto. Anche Ditonellapiaga pare che abbia rotto il silenzio dicendo la sua.o: “Malassamoliperdeeeee! Forza dada”. Questo il commento della giovane cantante. Che sia questa la volta buona per mettere a tacere tutte le voci?