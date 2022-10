Striscia, Luca Argentero zittisce Alessandro Siani: “Non lo devi dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e Alessandro Siani continuano l’avventura a Striscia la notizia. Nella penultima puntata Siani si lascia andare ad una battuta, Luca interviene e lo blocca.

Alessandro Siani e Luca Argentero sono i nuovi conduttori di questa edizione di Striscia la notizia che è iniziata soltanto da pochi giorni. Per l’attore napoletano è stato sicuramente un ritorno, visto che già lo scorso anno aveva preso parte al programma, come conduttore al fianco di Vanessa Incontrada. Quest’anno al suo fianco un attore di grande calibro, nonché uno dei più amati di tutti i tempi. Proprio nel corso della penultima puntata è accaduto qualcosa che non è di certo passato inosservato ai telespettatori a casa. Alessandro Siani avrebbe fatto qualcosa di “grave”, tanto che il suo collega in qualche modo è intervenuto per correre ai ripari. Ma cerchiamo di capire davvero che cosa è accaduto.

Striscia la notizia, la nuova coppia di conduttori riserva sempre tante sorprese

Sappiamo bene che questa edizione di Striscia la notizia sta per essere condotta, almeno per qualche settimana proprio da Alessandro Siani e Luca Argentero. Il pubblico di Canale 5 sembra amare tanto questa coppia, anche se per Luca l’esperienza è già finita, perchè da lunedì sarà sostituito da Vanessa Incontrada. La penultima puntata del tg satirico di Canale 5 è stata caratterizzata da un qualcosa di inedito che è accaduto.

Alessandro Siani dice qualcosa “di grave”, il collega interviene e gli mette le mani sulla bocca

Ad un certo punto, Alessandro Siani parlando della inflazione e dei relativi aumenti per le famiglie italiane, ha ironizzato su diversi politici che invitavano a votare con la pancia o con la testa alle scorse elezioni del 25 settembre. A quel punto, il noto attore si sarebbe lasciato andare ad una battuta che ha lasciato tutti senza parole, dicendo che forse “dovevamo votare con le natiche perché per salvare questo Paese ci deve andare proprio di culo”. Queste le parole dichiarate da Siani.

L’intervento di Luca

Immediato l‘intervento di Luca Argentero che dopo aver sentito le parole del collega è corso coprire la bocca la suo collega dicendo “Non lo dire. Ti cacciano”. Un simpatico siparietto quello messo in scena dai due attori e conduttori. Il pubblico sembra già rimpiangere Luca Argentero che è tanto piaciuto ai telespettatori, anche in questa versione, come conduttore.