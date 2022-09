Luca Argentero, Alessandro Siani fa una rivelazione che nessuno si aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori di Striscia la notizia. L’attore napoletano ha rilasciato un’intervista, facendo delle rivelazioni su Luca e sul loro rapporto.

Sta per partire a la nuova stagione di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 che quest’anno avrà una coppia d’eccezione. Stiamo parlando di due grandi attori, ovvero Alessandro Siani e Luca Argentero. Per Alessandro è un ritorno, visto che lo scorso anno è stato alla conduzione del programma insieme a Vanessa Incontrada. Per Luca, invece, è un’esperienza del tutto nuova o interessante, così come lui stesso ha riferito. Non è di certo la prima volta che i due si incontrano per motivi di lavoro, così come ha dichiarato lo stesso Siani nel corso di un’intervista che ha rilasciato nei giorni scorsi a Tv sorrisi e canzoni. Ma cosa ha riferito il noto attore?

Striscia la notizia, al via la nuova stagione con Alessandro Siani e Luca Argentero

Tra pochi giorni prenderà il via la nuova stagione del tg satirico più famoso della televisione italiana, ovvero Striscia la notizia. La coppia di conduttori che inizierà questa nuova stagione di Striscia, sarà quella formata da Alessandro Siani e Luca Argentero. Stando a quanto riferito dallo stesso Siani, nel corso di un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni nei giorni scorsi, non è la prima volta che i due si incontrano e lavorano insieme. Il giornalista, nel corso di questa intervista ha chiesto a Siani se i due abbiano mai pensato di fare qualcosa insieme.

Luca e Alessandro, nessun progetto in comune?

Ecco che l’attore napoletano ha confessato che in realtà un po’ di tempo fa, i due avevano avuto un approccio al riguardo, qualche idea in cantiere, ma che poi hanno abbandonato per via dei tanti impegni lavorativi di Luca. Adesso che i due condivideranno il bancone di Striscia, potrebbe esserci per loro la possibilità di poter prendersi del tempo e fare qualcosa di nuovo insieme.

I consigli di Siani al collega

Ad ogni modo, proprio per il fatto di avere già avuto un’esperienza dietro il bancone di Striscia, Siani ha voluto dare dei consigli al suo collega Luca Argentero. L’attore ha detto al suo collega che la prima cosa da tenere a mente è che quando si entra a Striscia è pensare di entrare in una grande famiglia. “Il primo consiglio che posso darti è andare in Comune a fare i documenti”. Poi, deve imparare a dire “Le veline”. A proposito di veline, quest’anno le due nuove ragazze si chiamano Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.