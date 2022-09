Trucco viso, tutti i rimedi anti-invecchiamento

0 SHARES Condividi Tweet

Apparire più giovani grazie al trucco anti-invecchiamento è possibile. Attenzione però agli errori che non devi assolutamente commettere.

Il trucco make up non è tutto uguale, esiste quello che ti permette di apparire più giovane e purtroppo in alcuni casi, quello che ti fa mostrare più degli anni che effettivamente hai. Bisogna saperlo realizzare. Se hai intenzione di effettuare un trucco anti-invecchiamento ci sono delle cose che non devi assolutamente fare, per poter avere un grandissimo risultato.

Trucco anti-invecchiamento, ecco le cose che non devi fare

Ebbene, per liftare il viso non è per forza necessario ricorrere al chirurgo estetico. Ebbene, ci sono dei casi in cui il trucco può venirci davvero in aiuto. Esiste nello specifico il trucco anti-invecchiamento che è anche chiamato make-up antiage, molto utilizzato dalle star e donne del mondo dello spettacolo. Se fatto alla perfezione, permette effettivamente di apparire più giovani e mostrare meno anni di quelli che effettivamente si hanno.

La tecnica che sta spopolando, i Fox eye

Tante le tecniche che è possibile utilizzare, una tra tutte i Fox eye. Questa tecnica è quella che sta maggiormente spopolando nell’ultimo periodo e mette ben in risalto le sopracciglia che appaiono rigorosamente pettinate all’insù. L’eyeliner è invece applicato in una posizione considerata strategica, ovvero all’angolo interno ed esterno dell’occhio. Questo da un effetto allungato all’occhio. Sempre questa tecnica prevede l’applicazione di adesivi che vengono posizionati dietro al collo e che danno un effetto lifting che poi è quello desiderato.

Gli errori da non commettere

In genere, nel fare questo tipo di trucco si incorre in alcuni errori. Uno di questi è il non preparare bene la pelle. E’ importante fare un’ottima skincare. Poi, bisogna porre l’attenzione giusta agli occhi, acquistando i prodotti più indicati per le nostre esigente. Il mascara è fondamentale e deve essere quello che permette di allungare più possibile le ciglia. Anche l’eyeliner ha la sua importanza, la linea deve essere lunga verso l’esterno per poter allungare lo sguardo. Per il viso, occorre puntare l’attenzione sul giusto colore del blush, per non appesantire ma creare solo un pò di freschezza.