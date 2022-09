Pamela Prati derisa sui social da Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Prati è la nuova concorrente del Gf vip, dopo la messa in onda della puntata Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo partono all’attacco.

Pamela Prati è tornata al Grande fratello vip, il reality di Canale 5 che è partito ufficialmente nella giornata di lunedì 19 settembre 2022. Con la partecipazione della showgirl al programma, inevitabilmente si è tornati a parlare di una vicenda che l’ha vista coinvolta qualche anno fa, ovvero quella di Mark Caltagirone. Alfonso Signorini nel corso della prima puntata ha ripercorso quanto accaduto circa tre anni fa ed alcune dichiarazioni hanno fatto infuriare le altre persone coinvolte in questa vicenda, ovvero Eliana Michelazzo e Pamela Perriciolo. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Pamela Prati torna al Grande fratello vip, scoppia la polemica

Pamela Prati è una nuova concorrente del Grande fratello vip, il reality di casa Mediaset che è appena iniziato. Nel momento in cui la showgirl ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia sembra che sui social non si sia fatto altro che parlare di Pamela e della vicenda che l’ha vista legata a Mark Caltagirone. La stessa Pamela ha chiesto ad Alfonso di poter entrare nella casa, per affrontare questa vicenda e finalmente poter dire la verità e mettere fine a questa storia una volta e per tutte. Signorini ha così ripercorso un po’ quanto accaduto in quel tempo, dicendo che Pamela si sarebbe ritirata dalla tv, dopo lo scoppio della bufera, che “l’ha paralizzata”.

Alfonso Signorini ripercorre tutta la vicenda di Mark Caltagirone

Fu Dagospia, continua Alfonso a far venire alla luce questa vicenda, visto che nessuno sapeva l’esistenza di questo Mark Caltagirone, perché effettivamente si è scoperto che non è mai esistito. Così è scoppiato il caso e Pamela, piuttosto scossa avrebbe iniziato a rilasciare delle interviste ma dopo poche domande, in alcune occasioni, tipo quella a Verissimo, ha abbandonato lo studio. Insomma, nessuno ancora oggi sa se Pamela sia vittima o carnefice. Questa la ricostruzione di Alfonso.

La replica di Donna Pamela e Eliana Michelazzo

Dopo la messa in onda della puntata, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno commentato sui social. Quest’ultima ha scritto “Ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti le telecamere”. Eliana invece, ha scritto un post chiedendosi se Pamela riuscirà a trovare l’amore, quello vero in casa.