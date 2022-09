Unghie, dallo stato si può capire come sta il nostro organismo, quali sono i campanelli d’allarme

0 SHARES Condividi Tweet

Unghie e salute, le spie del nostro organismo che ci indicano tanto sul nostro stato di salute. Ecco i casi in cui bisogna preoccuparsi.

Sapete che le unghie delle mani e dei piedi possono essere per noi un vero e proprio campanello di allarme? Non tutti forse sono a conoscenza del fatto che le unghia delle mani e dei piedi possono dirci tanto sullo stato di salute del nostro organismo. Se per gli uomini non c’è alcun problema perché le unghie sono sempre in bellavista, per le donne la situazione cambia. Le donne, infatti, amano avere le unghie sempre perfette e per questo motivo ricorrono alla manicure e pedicure applicando spesso e volentieri uno smalto colorato.

Le unghie possono dirci tanto sul nostro stato di salute

Coprire le unghia con questi smalti, non è proprio la scelta più giusta che si potesse fare perché è come se andassimo a oscurare alcuni segnali che il nostro corpo ci sta inviando. Ma cosa possono dirti realmente le unghie sul nostro stato di salute? Come abbiamo già avuto modo di anticipare, le unghie possono dirci tanto sul nostro stato di salute. Sono costituite da cellule trasparenti tenute insieme da alcune fibre di cheratina. Queste si nutrono di capillari che si trovano proprio sotto al letto ungueale e per questa ragione conoscono tutto del nostro organismo. L’aspetto delle unghia ci dice quindi tanto sulla nostra salute. Proprio il cambiamento del colore ed anche della consistenza, possono essere dei segnali da non sottovalutare.

Quando preoccuparsi?

Ovviamente bisogna escludere anche dei piccoli traumi che possono aver causato un cambio di struttura o di colore. Una volta appurato questo, bisogna andare poi ad escludere alcune patologie. Nello specifico, quando le unghie si presentano a strisce più chiare e più scure potremmo essere in presenza di un fungo o di una infezione che va eliminata. Quando le unghie diventano più fragili significa che l’organismo ha una carenza di sali minerali o di vitamine, molto probabilmente dovuta ad una alimentazione scorretta.

Quando cambia struttura e colore, ecco i casi

Se le unghia dei piedi diventano invece Gialle, questo vuol dire che ci sono dei problemi all’apparato respiratorio. Se invece diventano blu, vuol dire che invece si è in presenza di problemi circolatori e cardiaci. Invece, se l’unghia presenta delle macchie scure o bianche come delle piccole chiazze, questo potrebbe essere dovuto ad un trauma che comunque si riassorbirà con il tempo. Se questo non dovesse accadere potremmo essere in presenza di un melanoma soprattutto quando le chiazze sono di colore bianco. Inoltre, se la parte finale, ovvero quella bianca dell’unghia diventa Rosa vuol dire che si hanno dei problemi al fegato. Come potete capire, le unghie possono realmente salvarci la vita in alcuni casi.