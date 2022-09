Luca Argentero rivela: “Niente Doc nel 2023”, il web insorge

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero ha rilasciato importanti dichiarazioni su Doc nelle tue mani. La serie non tornerà nel 2023, ma molto probabilmente nel 2024.

Conosciamo tutti Luca Argentero per essere uno degli attori più amati della televisione e del cinema italiano. In questi giorni Luca Argentero ha iniziato una nuova avventura a Striscia la Notizia come conduttore insieme ad Alessandro Siani. In molti si sono chiesti se quest’anno rivedremo Luca nella serie televisiva di grande successo Doc nelle tue mani. La nuova stagione, stando a quanto riferito dallo stesso attore, non andrà in onda così tanto presto. Inoltre, Luca Argelato ha svelato altri retroscena.

Luca Argentero a Striscia la notizia come conduttore insieme ad Alessandro Siani

Argentero in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a TV Sorrisi e canzone parlando in generale della sua carriera e della sua vita privata. Luca ha appena avviato una nuova esperienza a Striscia la Notizia come conduttore, insieme al noto attore e regista Alessandro Siani. È stato proprio in occasione del debutto al TG satirico che l’attore ha rilasciato questa interessante intervista.

Il rapporto con il collega, poi la notizia sulla terza stagione di Doc nelle tue mani

Nel corso di questa chiacchierata, Luca ha sicuramente parlato del rapporto con il suo collega, ma non ha potuto non fare riferimento alla serie televisiva di grande successo di cui è stato protagonista in questi anni. Stiamo parlando di Doc nelle tue mani la fiction targata Rai che è una delle più amate dai telespettatori negli ultimi anni. La nuova stagione stando a quanto riferito da Luca Argentero inizierà non prima del 2024 visto che l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime. Questa notizia ha letteralmente gettato nel panico tutti i fedeli telespettatori che non attendevano altro che la messa in onda della terza stagione della fiction in questione.

I nuovi progetti di Luca

Ricordiamo che Doc nelle tue mani ha fatto il suo debutto su Rai 1 nel 2020, tornando poi nel 2022 e la terza stagione tornerà molto probabilmente nel 2024. Qualcuno aveva ipotizzato che Luca potesse essersi tagliato fuori dalla fiction, ma fortunatamente non è così. I fan dovranno soltanto aspettare qualche tempo prima di rivedere i loro beniamini in TV, in questa terza stagione di Doc nelle tue mani. Intanto Luca Argentero si gode questi nuovi progetti, come ad esempio la conduzione di Striscia la notizia e soprattutto si appresta a diventare papà anche la seconda volta.