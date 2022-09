Maurizio Costanzo diretto su Mara Venier: “Chi è veramente”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo ha parlato dei programmi più importanti della televisione italiana e non ha potuto non parlare di Mara Venier e di Domenica in. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio?

E’ già iniziato da qualche settimana Domenica In, il programma domenicale condotto da Mara Venier e come sempre le due puntate sono state un grande successo. Mara è riuscita ancora una volta a portare a casa grandi risultati, in termini di ascolti e di share. In questi giorni, a parlare di Mara e del suo grande talento è stato proprio lui Maurizio Costanzo, il quale sulle pagine dell’ultimo numero di Chi, ha ripercorso un po’ quella che è stata la storia della tv italiana, parlando di alcuni storici programmi che hanno sicuramente segnato diverse pagine del mondo dello spettacolo. Ma cosa ha riferito Maurizio proprio su Mara Venier e di conseguenza sui suoi programmi?

Maurizio Costanzo elogia Mara Venier

Maurizio Costanzo, in questi giorni sull’ultimo numero di Chi ha fatto un’analisi particolarmente dettagliata di quelli che sono stati i programmi più importanti della televisione italiana, alcuni di questi ancora oggi riproposti e che continuano ad avere un grandissimo successo. Inevitabilmente, il marito di Maria De Filippi non ha potuto non parlare di Domenica in, il programma condotto da Mara Venier, giunta alla sua 14esima edizione, la 4° di fila, superando il record detenuto fino a poche settimane fa da Pippo Baudo.

Domenica in “Un pezzo della storia della tv italiana”

Parlando proprio di Domenica in, Maurizio ha detto di non poter fare tutti i nomi dei conduttori che si sono susseguiti ma di certo ha puntualizzato il fatto che Mara è la conduttrice per eccellenza della trasmissione e che ha portato ottimi ascolti in tutte le edizioni. Maurizio, sempre molto diretto e sincero nell’esprimere i suoi giudizi e punti di vista, ha sottolineato come Mara sia una grande professionista, la quale da tanti anni riesce a far andare avanti un format nato tantissimi anni fa e che ancora oggi porta a casa dei risultati davvero straordinari e sorprendenti. “E’ un pezzo di storia della tv italiana”, ha detto Maurizio parlano della trasmissione di Rai 1.

Maurizio torna con il Maurizio Costanzo show

Non solo Domenica in, ma Maurizio ha citato anche altri programmi che hanno scritto la storia della televisione italiana, come Forum e Unomattina, ma anche Striscia la notizia, Chi l’ha visto? e I fatti vostri. Maurizio, intanto, è pronto a tornare con una nuova edizione del Maurizio Costanzo show, che festeggia ben 40 anni. La prima puntata andrà in onda il 30 settembre.