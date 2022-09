Lorella Cuccarini, Laura Freddi diretta su di lei: “Che tipo di donna è”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini è stata elogiata da una collega, Laura Freddi ospite fisso nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ma cosa ha dichiarato?

In questi giorni sono tornati in onda tutta una serie di trasmissioni televisive, tra cui anche Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ebbene, nel cast quest’anno ci sono delle novità, una di queste è proprio lei, Laura Freddi. La nota showgirl, dopo una pausa durata giusto qualche anno, è tornata in tv come ospite fisso della trasmissione di Rai 1. Ma non finisce qui, visto che in occasione del grande ritorno, la showgirl ha rilasciato un’intervista molto interessante a Leggo. Ma cosa ha rivelato di tanto importante?

Laura Freddi torna in tv e lo fa con Oggi è un altro giorno il programma di Serena Bortone

Laura Freddi torna in tv e lo fa a Oggi è un altro giorno, il programma che va in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 14.00 circa. Ebbene, Laura in questi giorni ha anche rilasciato un’intervista al famoso quotidiano Leggo e nel corso di questa chiacchierata pare che abbia rilasciato delle interessanti dichiarazioni. Il giornalista le ha chiesto se c’è qualche collega che apprezza e che stima. Con la sua solita semplicità e schiettezza, Laura ha risposto di si ed ha fatto il nome innanzitutto di Raffaella Carrà, ma anche di Heather Parisi e poi ha anche parlato di Lorella Cuccarini.

Laura elogia Lorella Cuccarini

Parlando proprio di quest’ultima, Laura ha sottolineato come Lorella sia davvero un vulcano di energia ed ha aggiunto di non sapere proprio da dove quest’ultima possa prenderla. “Lei penso sia una terminator di energia, tra figli e lavoro”, ha dichiarato ancora Laura.

I problemi che ha showgirl ha dovuto affrontare, la confessione della Freddi

Inevitabilmente, nel corso dell’intervista poi Laura ha anche parlato del suo privato, confessando di aver affrontato degli anni piuttosto bui. Un periodo durato circa 12 anni, nel corso dei quali ha dovuto affrontare alcuni problemi che si sono riversati anche sulla sfera professionale. Nello specifico Laura ha parlato di una causa di lavoro durata 12 anni che alla luce di tutto, oggi, dice che si poteva evitare se non fosse stato per la cattiveria e l’avidità di certe persone. Laura, ha aggiunto di essere riuscita a superare questo momento grazie alla sua famiglia.