Selvaggia Lucarelli, Mughini condannato per averla diffamata, cosa accadrà a Ballando

E’ guerra tra Giampiero Mughini e Selvaggia Lucarelli. Il commentatore sportivo è stato rinviato a giudizio per aver diffamato la giornalista. Cosa accadrà tra i due quando si incontreranno a Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli riesce sempre a trovare il modo per stare al centro del gossip e soprattutto della polemica. Non tutti forse sanno che la giornalista e giudice di Ballando con le stelle è stata in guerra con Giampiero Mughini, il commentatore sportivo che quest’anno farà parte del cast del programma di Milly Carlucci. Il commentatore avrebbe diffamato Selvaggia un po’ di tempo fa e solo adesso, almeno così riportano alcune fonti, la Lucarelli avrebbe vinto questa causa contro Mughini. Cosa accadrà tra i due il prossimo 8 ottobre quando si troveranno l’uno contro l’altro a Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli e Giampiero Mughini in guerra, ma adesso arriva la sentenza

Selvaggia Lucarelli e Giampiero Mughini è da un po’ di tempo che si fanno la guerra. Tutto è iniziato qualche mese fa, quando il commentatore sportivo ha rilasciato un’intervista online a Il Giornale, parlando anche della Lucarelli, riservandole delle parole non proprio di stima. Mughini pare che in quella occasione avesse sottolineato il capire perché la Lucarelli, che si reputa una grande scrittrice, non facesse altro che mostrare “le sue te..e sul web e dintorni”.

Mughini rinviato a giudizio per aver diffamato la Lucarelli

Ovviamente, la Lucarelli dopo aver appreso queste dichiarazioni, non ha potuto non replicare ed ha ripreso il virgolettato, postandolo sul suo profilo, utilizzando dei toni parecchio acidi. Ad ogni modo, quelle frasi pronunciate dal commentatore sportivo Selvaggia le aveva postate all’interno di un post, dove la stessa comunicava che Mughini fosse stato rinviato a giudizio per averla diffamata. Pare che Mughini avesse sostenuto che un articolo fatto da Selvaggia sul Fatto “fosse sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene”. Adesso la sentenza sembra essere arrivata. Mughini è stato condannato per aver diffamato la Lucarelli e dovrà risarcirla di 2000 euro e pagare una multa di 500 euro.

Cosa succederà tra loro a Ballando con le stelle?

Chissà cosa accadrà tra pochi giorni, quando i due si incontreranno a Ballando con le stelle. Conoscendo i loro caratteri, sicuramente i due torneranno a battibeccarsi e punzecchiarsi. Qualcuno pensa che, visto questi trascorsi tra i due, la scelta di Milly Carlucci sia stata strategica per alzare lo share