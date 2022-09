Manuel Vallicella, l’ex tronista si toglie la vita a 35 anni, parla l’ amico

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Vallicella, l’ex tronista di Uomini e Donne, uno dei più amati della storia del programma si è tolto la vita. Parla l’amico.

Il mondo dello spettacolo e dei social questa mattina si è svegliata con una notizia tristissima, che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Ci riferiamo purtroppo alla morte di Manuel Vallicella, il giovane che aveva preso parte a Uomini e Donne, dapprima come corteggiatore e poi come tronista. Era stato uno dei personaggi più amati della trasmissione di Canale 5 e per questo motivo la notizia ha lasciato davvero tutti sconvolti. La cosa che ha lasciato ancora di più l’amaro in bocca è stato scoprire che Manuel si è tolto la vita. Nel corso della giornata, sono emerse alcune cause che avrebbero portato Manuel a compiere questo gesto così terribile.

Manuel Vallicella, l’ex tronista di Uomini e Donne si toglie la vita a 35 anni

Manuel Vallicella, il giovane ex tronista di Uomini e Donne è morto. A soli 35 anni, Manuel ha deciso di togliersi la vita nel suo negozio. La notizia, ha lasciato tutti completamente senza parole e adesso a parlare è stato l’amico che poi è stato proprio lui a dare la notizia della morte. Intanto, tutti i suoi amici, fan e personaggi che aveva avuto modo di conoscere a Uomini e Donne, hanno lasciato per lui un messaggio, l’ultimo saluto e parole di estrema tristezza. Tutti non hanno potuto non sottolineare quanto Manuel fosse una bellissima persona, fragile e sensibile, come poche. Queste caratteristiche si erano già intraviste durante il suo percorso a Uomini e Donne, ma purtroppo dopo la morte della madre, la situazione era precipitata.

Le cause alla base di questo gesto estremo

Manuel era molto legato alla sua mamma, che tra l’altro era malata e solo lui si prendeva cura di lei in tutto e per tutto. Nella sua vita, perdendo la madre, pare non avesse altri punti di riferimento. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, a parlare nelle scorse ore è stato un suo amico, che ha svelato quelle che potrebbero essere alcune delle cause che hanno portato Manuel a compiere questo gesto. Stando alle parole dell’amico, Manuel era caduto in una forte depressione quando è venuta a mancare la madre. “Era cambiato dopo la sua scomparsa“.

Parla l’amico

Manuel non era solito parlare dei suoi problemi, anche con gli amici, teneva tutto dentro ma era evidente che non fosse più la stessa persona di sempre. I due si erano sentiti l’ultima volta circa quattro giorni fa, quando lo ha chiamato per andare a giocare a calcetto ma lui avrebbe rifiutato. Nessuna cosa che potesse far pensare che Manuel invece, stava già pensando a come farla finita. “Non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato a questo gesto.. Non aveva problemi particolari, nemmeno di lavoro o di salute. Non si drogava ed era sano come un pesce. Non ho parole“, ha aggiunto l’amico.